Se suspendió el debate del proyecto de la Paz Total en la Cámara para estudiar los posibles “micos” en el texto

El debate que discutiría cada punto del proyecto de Ley de la Paz Total terminó con el levantamiento de la sesión dado que algunos congresistas alegaron el hallazgo de algunos ‘micos’ dentro del mismo documento en discusión. Desde la oposición e incluso desde los representantes a la Cámara partidarios del Gobierno, encontraron algunas particularidades que no les permitió seguir adelante con el debate.

Según se dio a conocer desde Congreso, se habría agregado algunos ‘micos’ al proyecto con el propósito de favorecer, por ejemplo, a los miembros de la Primera Línea que están presos tras las marchas que azotaron al país en diferentes partes meses atrás.

“Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”, dice el art 17 de dicho proyecto.

Ante eso la oposición encabezada por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, ya había generado una alerta teniendo en cuenta que en el documento se le daría algunos beneficios a grupos armados vinculados al narcotráfico como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC: “El proyecto de sometimiento que se filtró en algunos medios y que traía todos esos exabruptos sobre que solo tenían que pagar once meses de prisión y que entregaban la plata y se podían quedar con el 10%, ya no va a venir al Congreso, sino que lo van a sacar por decreto, según la nueva ponencia”, comentó Valencia.

Según comentó el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, el día jueves sobre las 8 de la mañana se continuará la plenaria. Por ahora la decisión es que cada partido pueda reunirse esta tarde para discutir de nuevo el proyecto: “Aquí están los ministros que van a acompañar la discusión de las bancadas el día de hoy, así tendrán el tiempo suficiente para que mañana a las 8 de la mañana podamos seguir en la discusión”.

Mientras tanto, el representante a la Cámara, Alirio Uribe, se refirió a la suspensión de la plenaria invitando a sus colegas a que se sienten a discutir el proyecto y los nuevos artículos junto con sus asesores, pues dice que el proyecto “define el futuro de Colombia”, aseguró durante su intervención en el recinto.

“Tuvimos reuniones con todas las bancadas, con los ponentes. Tuvimos debate en las comisiones primeras y, como todos los proyectos de ley, hay artículos nuevos que no fueron avalados, pero que quedaron a consideración de los gobiernos y ponentes. Todos los partidos estuvieron presentes en estos espacios”.

Además advirtió que no se está cambiando la Constitución con el proyecto de Ley: “Este es un proyecto estratégico. La paz de este país no tiene colores políticos, aquí estamos definiendo la suerte de Colombia (...) aquí no estamos cambiando la Constitución”. Este jueves se conocerá si la propuesta de Petro de poder encarar una paz completa con los distintos grupos armados se hará realidad con la ayuda del Congreso.

