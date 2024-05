Isabella Santiago declaró que quiere ser ‘team independiente’: “Han llegado señales”

Isabella Santiago no quiere estar con los galácticos -crédito @Casadelosfamosos1 /Instagram

La casa de los famosos Colombia está viviendo momentos dramáticos entre los participantes, debido a la llegada sentimientos de desconfianza, traición e inconformismo en uno de los teams que se han creado.

Un ejemplo de ello lo ha dado a conocer Isabella Santiago que, al parecer, tiene una decisión tomada sobre su futuro en el team galáctico, que está conformado por Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y Mafe Walker.

Una serie de situaciones estaría colmando la paciencia de la actriz venezolana, que ya no se siente cómoda con sus compañeros, a los que en ocasiones ha llamado como una familia. Sin embargo, las tensiones con la actriz vallecaucana y el actor bogotano, ha desencadenado que tome la decisión: “Me bajo de la nave ‘Galáctica’”, fueron sus palabras hacia Trujillo, quien le ha pedido que piense mejor la decisión que va a tomar.

Sin embargo, Santiago ha estado reacia a pertenecer al grupo, aludiendo que le están llegando códigos para pertenecer a un nuevo team que se estaría creado.

El team independiente, al cual piensa integrarse Santiago, estaría conformado por Alfredo Redes, Sebastián González y Pantera: “Hoy amanecí así un poquito eléctrica. Aún estoy pensando en lo de ser independiente en el juego. Siento que algo está pasando dentro de mí, creo que han llegado señales, han llegado códigos, y la verdad que prefiero escuchar y sentir mi instinto”, indicó la venezolana.

Al respecto, en el confesionario, Julián Trujillo señaló que la decisión de Isabella estaría orientada por los juegos del “ego” con Martha Isabel Bolaños: “Está teniendo actitudes un poco raras con Mafe”, añadió.

En efecto, las declaraciones de Isabella generaron incertidumbre en los seguidores del team galáctico, en el que incluso afirmaron que si la concursante no integrará más el equipo, será motivo suficiente para no recibir apoyo del público:

“Isa solo es galáctico cuando necesita votos”; “Tranquila Isa a nosotros ya nos está llegando el código de no votar por ti”; “Sebastián le dijo la verdad ella es oportunista solo es galáctica cuando le conviene”; “Me tiene mamada está vieja. No le vuelvo a dar ni un solo voto. Que sea independiente en la casa”; “Dejen de apoyar a isabella es solo conveniente....”; Isabella es muy buena ,pero ese grupo galáctico no es para ella (sic)”; fueron las reacciones al respecto.

Isabella Santiago tuvo fuerte discusión con Pantera

Cabe recordar que esta posible integración en un nuevo equipo se puede ver fragmentado por una reciente discusión entre la venezolana y Pantera, ya que en la tarde del martes 30 de abril, volvió la actividad de tarde de cine, en la que quedaron en evidencia algunos comentarios que terminarían de afectar el team galáctico.

Todo inició cuando Martha Isabel Bolaños increpó a Julián Trujillo por comentarios hechos sobre ella con Isabella Santiago, que aparecieron en el cortometraje. Este incidente culminó en un intercambio tenso que incluyó a otros participantes como Alfredo Redes, La Segura, Karen Sevillano, Miguel Melfi, y Kevin Fuentes (Pantera), quienes se convirtieron en testigos de la situación escalada por comentarios y burlas respecto a la actitud de amistad y lealtad dentro del grupo.

Tanto Trujillo como Santiago afirmaron que sus comentarios no eran negativos, sin embargo, la situación generó dudas y provocó que Bolaños cuestionara la naturaleza de su relación con el team galáctico.

Alfredo Redes incrementó la tensión haciendo alusiones, en modo de broma, que no fueron bien recibidas; mientras Pantera afirmó que, “esa es la familia”:

“Yo no sé como será la familia tuya en tu casa gordo. No todo el tiempo es paz y amor, los chismes quedan entre familia, no salen para afuera”, afirmó Santiago. Estas afirmaciones no fueron del gusto de Pantera, quien replicó: “¿Qué tiene que ver mi familia con lo de acá? (...) A mi familia no la metas en tu ejemplo. Te agradezco que a mi familia no la nombres”.

“Yo no me estoy metiendo contigo ni irrespetando a tu familia”, puntualizó la actriz.