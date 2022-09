¿Corrupción en las universidades de Colombia? El caso de la Uninpahu y los líos familiares

En una de las visitas realizadas por el Ministerio de Educación encontró que la Universidad “presenta riesgo de liquidez y de capital de trabajo, situación que dificulta la prestación del servicio de educación de forma eficiente”.

Según la información, del documento donde el Ministerio evidencia la liquidez, la institución no cuenta con los recursos para llevar a cabo la operación de educación universitaria con la debida autonomía financiera. Además, la Uninpahu “no tiene definida la política contable para los bienes de inversión”.

Pero una reciente publicación de la revista Cambio revela otras aristas. Según la revista, la hija del fundador, María Paula Linares, ha denunciado al actual presidente de la institución universitaria, quien fue su pareja, por violencia intrafamiliar y, supuestamente, haberle quitado el lugar que heredó de su padre.

María Paula Linares, hija del fundador Hernán Linares Ángel, el pasado 14 de septiembre habló ante los micrófonos de La W sobre los hallazgos del Ministerio de Educación, e incluso señaló que Juan Luis Velasco, el presidente de la Uninpahu y exesposo, ha utilizado recursos de la fundación universitaria para beneficio personal.

“Hay gastos pagados por anticipado que no están justificados, el balance financiero está inflado, no hay política contable para bienes de inversión o para arrendamientos, no hay cumplimiento de normas en los estados financieros”, dijo María Paula Linares.

Por su parte, Velasco le dijo al mismo medio que todo se debía a un asunto personal porque Linares es su exesposa.

“Toda esta situación se deriva de un proceso de divorcio muy complejo. Desde el principio tomé la decisión, que no he modificado, de no debatir en los medios de comunicación estos asuntos, que son de carácter estrictamente personal, entre otras razones, por cuanto en el medio se encuentran mis dos hijas”, dijo Juan Luis Velazco.

Dentro de los hallazgos presentados por el ministerio informa que: “la institución incluye una partida como subvenciones por valor de 118.814.000 millones de pesos en 2021 y 6.13.066.000: del año 2020″ en el documento se comparan los egresos y se encuentra un decremento de $494.252.000 millones de pesos, cifra que, según el informe, no está explicada.

Aunque se cree que la diferencia del dinero entre un año y otro es porque se entregó a los estudiantes, no hay papeles que justifiquen cómo se utilizó.

El ministerio encontró que Uninpahu no presenta las cuentas de acuerdo al sistema NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), lo que dificulta a los usuarios externos su análisis e interpretación.

También dice que no se tienen los soportes de las personas naturales o jurídicas que entregaron estos dineros, es decir, no se sabe cómo ingresó el dinero a la institución.

La situación entre María Paula Linares y Juan Luis Velasco

Según lo dio a conocer la Agencia de Periodismo Investigativo (API), María Paula Linares -quien por derecho debería seguir al mando de la institución- fue despedida en febrero de 2021, mismo año que Juan Luis Velasco la demandó por un acto de infidelidad y a su vez, le pidió el divorcio.

Dentro de los problemas en gobernabilidad hallados por el Ministerio de Educación está el despido justificado de María Paula Linares por no contar con título profesional.

De acuerdo a la Agencia API, María Paula Linares hizo caso omiso a las reiteradas advertencias que su familiar hacía para que no se casara con Velasco, sin embargo lo hizo. Según el mismo medio, ella lo denunció en dos ocasiones por violencia intrafamiliar, la primera en 2005 y la segunda en 2021.

María Paula Linares no cuenta con título profesional porque no culminó sus estudios en derecho en la Universidad Javeriana. Según el medio API, Linares ha dicho que desde la muerte de su padre, Velasco empezó a tomar más poder en la Uninpahu aprovechando su desconocimiento en el manejo de la institución, hasta llegar a la presidencia y sacarla de la institución.

En marzo de 2019, Velasco pasó a ser el presidente de la institución. Mientras tanto, María Paula seguía dedicada a las labores administrativas.

El informe detalla que la mujer ha realizado esta labor desde el 2008 sin que se le hubiera exigido el título antes y señala que “el Estatuto General actual de la Institución no contempla para el cargo de Canciller requisito de formación alguno”.

