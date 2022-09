Juan Duque sorprendió a Lina Tejeiro en la clínica mientras está hospitalizada. Tomada de redes sociales

Lina Tejeiro y Juan Duque siguen dando de qué hablar en las redes sociales con cada una de sus apariciones, con la que demuestran que están más enamorados que nunca y desmintiendo los rumores de una supuesta ruptura amorosa. Esto dejó algo preocupados a los seguidores de la actriz, quienes también se alarmaron con la publicación de la madre de la llanera en la que confirmaba que la joven estaba hospitalizada.

De acuerdo con lo dicho por Tejeiro, padece de una enfermedad desde que eran muy joven por haber aguantado durante tanto tiempo ir al baño mientras estudiaba en un colegio militar. El relato lo hizo a través de sus InstaStories en la que dio un parte de tranquilidad a los fanáticos de la actriz y agradeció por los mensajes que recibió.

Según mencionó la también creadora de contenido, el dolor comenzó desde hace algunos días en su espalda y en la mañana de este 7 de septiembre pasó a la parte frontal de su cuerpo por lo que decidió ingresar a la clínica a que le revisaran su estado de salud.

“Resulta que yo sufro de reflujo urinario, es decir, se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita, entonces tuve que venir a la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas de otra pielonefritis (infección renal), algo que siempre me da”, explicó Lina Tejeiro.

En medio de la preocupación que generó entre sus seguidores de redes sociales, la actriz volvió a ser blanco de las publicaciones cuando su pareja, Juan Duque, tuvo el noble gesto de visitarla en la clínica en la que está internada. Según quedó registrado en el video que fue replicado por una cuenta de chismes en Instagram, esta nueva muestra de cariño reafirma sus sentimientos por la llanera.

Las imágenes muestran a Duque afuera de la habitación vestido de médico con una bata blanca y el fonendoscopio, con un ramo de flores en la mano, cuando de repente alguien le dice “siga Doctor”. Todo estaba fríamente calculado por el artista que contó con la complicidad de las enfermeras que estaban al cuidado de la actriz.

Al momento en que el cantante de género urbano ingresa a la habitación, es inevitable escuchar los gritos de felicidad de Lina Tejeiro quien no podía creer la sorpresa que le estaba dando Juan Duque, mientras se lanzaba a darle besos y abrazos.

Posteriormente, agregó: “Las cosas más importantes de la vida… No son cosas, son emociones, sensaciones y sentimientos. Los regalos más especiales no se compran ni tienen precio: el cariño, amistad, lealtad, amor, la generosidad”, fueron las palabras que escribió Vibiana Tejeiro, madre de la artista y quien también fue cómplice del joven influenciador.

A continuación, las imágenes del encuentro entre Juan Duque y Lina Tejeiro en el hospital:

El cantante llegó hasta la clínica con un ramo de flores sencillo y toda la buena energía para que su pareja salga adelante

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer a la muestra de cariño de Juan Duque, pues el portal de entretenimiento Rechismes se encargó de replicar el contenido que ya cuenta con miles de reproducciones y comentarios que celebran esta unión.

Algunos de los comentarios más destacados son: “hermosura carajo, me encanta como se demuestran amor”; “de eso es de lo que se debe contagiar el mundo”; “todos sufriendo porque pensamos que se iba a lastimar donde tiene el suero”; “aprendan, ser feliz con un ramo de cuatro mil pesos y la presencia de un hombre que todavía no ama”; “divinos, me dio mucha felicidad, que lo disfruten”, entre otros.

