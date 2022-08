Remisos mayores de 24 años podrían solucionar su situación militar y pagar una multa

Proyecto de ley busca regularizar a los remisos mayores de 24 años. Colprensa / Archivo

Nuevamente se empieza a hablar sobre el servicio militar en Colombia, aunque desde el gobierno nacional lo que se está buscando es eliminar la obligatoriedad, no obstante, ante el recelo desde muchos sectores, hay un mecanismo que siempre se intenta para regularizar la situación de cientos de miles de personas que no realizan el trámite en el momento y edad correspondiente, a los cuales les toca pagar por la libreta; no obstante, algunos no pueden costearse el documento y tampoco están dispuestos a prestar servicio, por lo que pasan los años y quedan como remisos.

El Movimiento Político MIRA presentó una propuesta en el Congreso para normalizar la situación de aquellos que sean mayores de 24 años y no hayan solucionado su situación con las instituciones castrenses.

Con corte a 2020, la cifra más reciente que ese encuentra, se estima que en el país hay 680 mil hombres, mayores de 24 años que no han definido su situación militar, o sea están remisos, esta edad es importante, porque el periodo legal para poder prestar el servicio es de 18 a 24, y según la normativa una vez supera ese límite se le cobra una sanción monetaria por cada año que no busque una solución a su situación.

Desde el año 2019 el comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, en cumplimiento con la Ley 1961, de ese año, se lanzó la amnistía donde se pretendía exonerar del pago de intereses a los infractores, presentándose a su respectivo distrito militar, presentando unos documentos y pagando 132 mil pesos, con lo que se le entregaba a la persona su libreta.

Recordemos que la Ley 48 de 1993: “ Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización ”, y esta a su vez les exige a todos los hombres a prestar el servicio militar obligatorio. Precisamente en el artículo 42 reseñan las sanciones a las personas que incumplan con este requisito: destacan las multas económicas que van desde el 20 % de un salario mínimo legal vigente mensual, hasta los 20 sueldos, depende del tiempo que se incumpla con la aclaración de la situación.

No obstante, el artículo 43 señala que:

“Junta para remisos. El remiso definirá su situación militar mediante incorporación para prestar el servicio militar, salvo las excepciones legales determinadas por Ia Junta para Remisos. El Ministerio de Defensa reglamentará la organización y funcionamiento de la Junta para Remisos”.

Este año quedan dos jornadas para resolver la situación militar: del 7 de septiembre al 10 de octubre y el 1 al 16 de diciembre; estos periodos estarán disponibles para los 60 distritos desplegados a nivel nacional, si usted no sabe a cuál debe dirigirse, podrá consultarlo en la página www.libretamilitar.mil.co.

Conozca las próximas jornadas especiales para solucionar su situación militar.

Pues precisamente lo que busca el proyecto del Movimiento MIRA, es que, de forma permanente, los remisos mayores de 24 años puedan resolver la situación militar, como la única alternativa, en vez de presentar el servicio, es hacer una ‘compensación económica’, la ponencia pretende reglamentar sobre las condiciones de cada individuo.

Por ejemplo, para aquellos que no cuenten con algún ingreso económico se le cobrará el 5 % de un salario mínimo mensual legal vigente, y así hasta el 15, para aquellos que ganen hasta dos sueldos mínimos. Para los que devenguen entre 2 y 4 SMMLV tendrían que pagar un salario completo y los que superen ese monto tendrán que compensar con 2 SMMLV.

Así mismo, la iniciativa busca que los remisos sean exonerados de las multas o sanciones económicas adicionales que se generan por el incumplimiento de la ley. Además, la propuesta también contempla que se implemente la libreta militar digital.

Se estima que se han logrado recaudar unos 6.182 millones de pesos por el recaudo de las compensaciones, y en caso de aprobarse la iniciativa, podrían lograr más de $ 370 mil millones.

