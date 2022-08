Yeferson Cossio habló de su relación con Aída Victoria Merlano: “Es lo unico de lo que me arrepiento en la vida”

Foto: Instagram @yefersoncossio

Durante el programa Los 40 Urban, Yeferson Cossio se pronunció sobre la relación que sostuvo con la creadora de contenido Aída Victoria Merlano, luego de la ruptura amorosa con Jenn Muriel, su pareja sentimental por muchos años.

En medio de la entrevista, cuando uno de los periodistas le preguntó al influenciador antioqueño sobre la modelo barranquillera, no dudó en responder: “¿Quién es Aída Merlano?”.

“No tanto qué pasó. Creo que es de lo único que me arrepiento en la vida”, agregó el joven paisa entre risas.

Asimimo, Yeferson Cossio contestó ante el interrogante por lo sucedido con Merlano: “Digamos que no era el momento. Yo no voy a hablar de ella como persona porque no me siento bien hablar de ella ni de otra persona con lo que me haya metidoporque todo es subjetivo”.

“Todos hacemos cosas que a los demás no le gustan y todos somos diferentes, eso no significa que alguien sea mala persona. Pero si ponemos en una balanza lo que viví, lo que perdí y lo que yo creía que quería vivir, no valió ni un 1%”, agregó sobre su relación con la barranquillera.

De igual manera, el creador de contenido aseguró que: “No es que no lo haya disfrutado. Aprendí pero muy a la mala, me di duurísimo. Corté todo tipo de comunicación y me arrepiento con el alma”.

En otro momento del programa, Edwin Ocampo, el parapsicólogo de Los 40 Urban, vio en la vida de Yeferson Cossio a “una persona muy especial y bonita”. Luego de dicha afirmación, se indagó al influenciador si estaba enamorado y él contestó que, en efecto, sí lo estaba.

“Uno no deja de amar a alguien de un día pa’ otro”, señaló Cossio y dejó en duda acerca de sus sentimientos por Jennifer Muriel, su ex novia.

Vale resaltar que, meses atrás, la misma Merlano fue la que entregó otros detalles al respecto, luego de haber sido grabada por un curioso cuando disfrutaba del concierto de Greeicy Rendón y Mike Bahía, en una ubicación cercana a la que estaban Cossio y Jenn Muriel.

“No vi a ese hombre, ni de reojo, no hubiese podido porque había un montón de gente en el medio, si hubiese querido verlo habría tenido que hacer así -inclinarse hacia el frente- y yo supe que él estaba ahí no porque lo haya visto, sino porque me saludé con los escoltas”, aclaró en un principio.

Posteriormente, Aída Victoria aclaró que efectivamente intentó tener una relación con Yeferson, pero debido a la reciente ruptura entre el paisa y su novia de hace 14 años, ella se estaba llevando “la peor parte” de las críticas hechas por seguidores y detractores.

En cuanto a la postura que tomó el paisa ante esta decisión, la hija de la excongresista Aída Merlano Rebolledo comentó que él estuvo totalmente de acuerdo.

“Era válido que yo no me quisiera meter en ese embrollo. En todo caso, nosotros no terminamos mal y la razón por la que nos dejamos de seguir fue un consenso mutuo. Cada quien siguió con su vida y ya está, uno no puede ser tan inmaduro”, concluyó.

De ese modo, quedó en claro que los besos y la salida a comer por la que Yeferson Cossio y Aída Victoria Merlano fueron objeto de críticas, no habría sido una estrategia de marketing, como se comentó, sino el intento de una fallida relación que buscaban comenzar ambos creadores de contenido.

