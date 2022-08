Nombramiento de Jairo Fuentes como segundo comandante del Ejército está en duda por investigaciones por ‘falsos positivos’

El segundo general del Ejército es investigado por la JEP por presuntamente haber estado envuelto en casos de falsos positivos.

Este miércoles se conoció que el nombramiento del brigadier general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval como segundo comandante del Ejército Nacional estaría en duda por cuenta de los señalamientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que lo involucrarían en casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.

Justamente, el presidente Gustavo Petro había dicho, antes de anunciar los nombres de su nueva cúpula militar, que uno de los criterios para escoger a los candidatos sería que no tuvieran antecedentes en referencia a violación de derechos humanos. Sin embargo, Adolfo Guevara Cantillo, un confeso paramilitar conocido con el alias de 101, mencionó al general Fuentes en un testimonio en el que confesaba varias ejecuciones extrajudiciales ante la JEP.

Alias 101 es un capitán del Ejército que terminó en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde 2004 le ha contado a la justicia la forma en que se realizaron varias ejecuciones extrajudiciales y la relación entre las Fuerzas Militares y el paramilitarismo. Años después entregó las mismas declaraciones ante la JEP y nombró directamente al general Fuentes.

Según su testimonio, cuando el alto oficial estuvo al frente del Gaula del Atlántico, hacia 2002, estuvo implicado en dos ejecuciones extrajudiciales. “Yo personalmente, estando de vacaciones, me llamó el comandante (Edgar) Quiñones y me dijo: necesito que le colabore a Jairo (Fuentes)”. Cuando se encontraron, Fuentes le dijo al exparamilitar: “Hombre, yo necesito llegar donde José Gregorio, Carlos Tijeras (exparamilitar), a la base de él, la gente mía no sabe llegar, yo necesito que tú me lleves la gente, me recojas lo que él me va a entregar y me busques un sitio y me ayudes a legalizar”, a lo que 101 respondió: “ya está”. Luego, 101 le preguntó cuántas personas iba a matar, y Fuentes respondió que dos.

Al llegar a donde Carlos Tijeras encontraron a las dos personas que presentaron como bajas en combate. “Estaban amarradas y ya uniformadas”, y por sugerencia del exparamilitar, fueron llevadas a zona rural del corregimiento de Orihueca para asesinarlas allí. Luego de haberlo hecho, el general Fuentes, junto con los hombres del Gaula, prepararon toda la escena para hacerla parecer como un combate legítimo.

“Los legalizan en el sentido de que del levantamiento, la necropsia, presentaron sus resultados ahí, hicieron el show ese que hacían de fotos y toda esa cantidad de barbaridades y se fueron para Barranquilla con su resultado”, relató 101.

Por su parte, el general Fuentes rechazó los señalamientos del exparamilitar: “Es la palabra de un delincuente contra la de un hombre honorable”, dijo en medio de una entrevista con la emisora W Radio, y advirtió que solamente tratan de afectar su larga trayectoria en el Ejército. Cabe señalar que en la indagatoria de la JEP, el funcionario a cargo le preguntó a alias 101 “¿Se trata de Jairo Alejandro Fuentes?”, a lo que el exparamilitar respondió sin asomo de duda: “Él mismo. El hoy general de tres soles”.

Estas ejecuciones se dieron en medio de una operación denominada “Gato Negro”, y debido a los cuestionamientos, Fuentes podría no ir a la segunda comandancia del Ejército, sino a la jefatura de operaciones.

Fuentes del Gobierno le indicaron a la emisora Blu Radio que esta investigación por parte de la JEP en contra del general Fuentes habría sido el motivo por el cual el presidente Gustavo Petro no asistió a la elección de la nueva cúpula militar, aunque el mismo mandatario aseguró que su ausencia en tal evento se debió a “un fuerte dolor de estómago”.

