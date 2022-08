El déficit fiscal de Colombia es insostenible, advierte el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas

En la imagen, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Foto: Colprensa

Un comunicado emitido este miercoles por el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a través de su cuenta de Twitter, llama la atención sobre el déficit fiscal en Colombia, el cual parece estar alcanzando dimensiones preocupantes.

Cárdenas señala que si se contabiliza el déficit fiscal del gobierno central, que está proyectado en 5,6% del PIB para 2022, con el generado por el déficit que se produjo en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), por los subsidios a los combustibles, la cifra estaría cerca del 7%, un número excesivamente elevado.

“No se necesita ser un experto para saber que estos níveles de déficit son excesivamente elevados y, por lo tanto, insostenibles”. Para Cárdenas, la suma de los dos déficits mencionados da una cifra que es inviable de llevar, aún más cuando el país tiene que pagar una deuda por haber perdido el grado de inversión que le permitía acceder a créditos más baratos, además de la mezcla entre incrementos de tasas de interés a nivel global y tasa de cambio al alza.

“Pagar los intereses de la deuda ahora cuesta 4% del PIB del año. Hasta 2019 costaba 3% del PIB. Esto es mucho en un país en el que los ingresos totaless del gobierno son 16% del PIB”, escribió Cárdenas.

En las cuentas que ha expuesto el gobierno saliente se insiste en que, en materia fiscal, el déficit total del gobierno en 5,6% del PIB exhibe una corrección de 1,5 puntos porcentuales frente al nivel de 2021. Así pues, para el próximo año, con las expectativas de inflación, que se han mantenido al alza, se podría frenar la economía del país. Pasaron de 8,6 a 9,2 % en este año, y para 2023 podría ser de 4,7 a 5,2 %.

Aunque el pronóstico de crecimiento de la economía en 2022 sigue en ascenso, el panorama para 2023 no está despejado. El Banco de la República acaba de subir su apuesta para el año, del 6,3 al 6,9 %.

En su momento, entrevistado por Infobae, Cárdenas señaló que el déficit fiscal había que bajarlo cuanto antes, “porque de lo contrario estaremos dedicando más recursos a pagar intereses y esa es una tarea que le deja este gobierno al siguiente. Este gobierno se va sin resolver este problema y le dice al próximo ‘le dejo una ley que no le dice a usted cómo hacerlo sino que le dice que lo tiene que hacer’. Esa es la ley de la Regla fiscal, que lleva unos artículos que nadie discutió en el sentido de la opinión pública. Estos fueron aprobados por el Congreso pero sin mayor debate. Esa ley, independientemente de cuál sea la ideología del próximo gobierno, obliga a reducir el déficit del 6 % del PIB en el 2022 a algo así como el 3% del PIB o menos para el 2026″.

El comunicado de Cárdenas intenta lograr que “la nueva administración sea consciente de que tendrá que postergar muchas de las promesas de campaña que signifiquen más gasto y darle prioridad a la reducción del déficit fiscal”, y enfatizó en que “la mejor política social en este momento es cuidar los empleos que se han recuperado. Eso no se logra ignorando la gravedad de la situación fiscal, sino aceptándola y enfrentándola”.

El exministro de Hacienda aclaró, de igual manera, que el llamado no es con la intención de “incomodar al gobierno saliente ni ponerle palos de rueda al entrante” y precisó que “la coyuntura externa no podría ser más compleja. Los capitales están saliendo de las economías emergentes (...) no estabilizar las finanzas públicas es exponernos a que eso nos ocurra de manera súbita”.

