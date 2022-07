En Antioquia fueron presentadas 1900 demandas de restitución de tierras para restaurar 140.000 hectáreas a víctimas de la violencia

• La Unidad de Restitución de Tierras ha presentado más de 1.900 demandas con las que busca que campesinos y comunidades étnicas en 86 municipios antioqueños recuperen los predios que abandonaron como consecuencia de la violencia en sus regiones. (Foto: Unidad de Restitución de Tierras)

La Unidad de Restitución de Tierras presentó durante el gobierno del presidente Iván Duque 1.900 demandas ante juzgados y tribunales de tierras, con las que busca restablecer los derechos de propiedad sobre la tierra a ciudadanos y comunidades víctimas de la violencia en 86 municipios Antioquia.

“Como fruto del esfuerzo durante la administración del Presidente Duque hemos logrado demandar más de 140.000 hectáreas de tierra, que ahora se tienen como pretensión para que estas sean recuperadas por los campesinos y las comunidades étnicas afectadas por el abandono forzado y el despojo de tierras, consecuencia de la violencia armada que ha afectado notablemente a las familias antioqueñas”, señaló Dina Luz Montalvo, directora Territorial Encargada en Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras.

Los municipios donde actualmente avanzan procesos de restitución de tierras en fase judicial son: Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angelópolis, Anzá, Apartadó, Arboletes, Argelia, Armenia, Barbosa, Betania, Betulia, Briceño, Cáceres, Cañasgordas, Caracolí, Caramanta, Carepa, Carolina, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Cocorná, Concepción, Concordia, Dabeiba, Donmatías, Ebéjico, El Bagre, El Carmen de Viboral, El Santuario, Frontino, Girardota, Gómez Plata, Granada, Guarne, Guatapé, Heliconia, Jericó, La Ceja, La Unión, Liborina, Maceo, Marinilla, Montebello, Mutatá, Nariño, Nechí, Necoclí, Peñol, Pueblorrico, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Remedios, Retiro, Rionegro, Salgar, San Carlos, San Francisco, San Jerónimo, San Luis, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, San Rafael, San Roque, San Vicente Ferrer, Santa Bárbara, Santa Rosa De Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Támesis, Tarazá, Tarso, Turbo, Uramita, Urrao, Valdivia, Yolombó, Yondó y Zaragoza.

Entre el universo de demandas presentadas por la Unidad de Restitución de tierras se destacan las 14 demandas en favor de comunidades indígenas y negras en las localidades de Segovia, Ituango, Necoclí, Mutatá, Turbo, El Bagre, Zaragoza, Urrao y Frontino.

En Antioquia, durante estos cuatro años han sido emitidas 561 sentencias de restitución de tierras, con las cuales se totalizan 22 mil hectáreas devueltas a 5.700 campesinos, los cuales implementan en sus predios restituidos 1.050 proyectos productivos con una inversión de 30 mil millones de pesos.

“Antioquia es el departamento más afectado históricamente por la violencia y por eso nuestro compromiso no podía ser inferior en tanto el deber que tenemos es que todos aquellos que sufrieron el desplazamiento forzado y el despojo de tierras puedan retornar, para contribuir a la paz y la regeneración de los territorios”, concluyó Montalvo.

Ahora la expectativa es que estas demandas avancen con celeridad en los despachos judiciales, con el fin de que en el corto y mediano plazo se emitan las sentencias que les permitan a más antioqueñas y antioqueños gozar de las medidas de reparación que trae consigo la restitución de tierras.

<b>¿Qué es la Restitución de Tierras?</b>

Es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La Ley de Víctimas no sólo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna.

La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas 1448, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición.

Tienen derecho a la restitución de tierras las personas propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan sido o sean víctimas del despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado, desde el 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio de 2021.

