“No se ha alcanzado la independencia”: ‘Plu con Pla’ lanza versión del himno nacional que incluye a las poblaciones olvidadas

Este 20 de julio se conmemora en todo el territorio nacional el Día de la Indepedencia de Colombia, como el recuerdo de los hechos que ocurrieron en el año 1810 y que liberaron a a la entonces Nueva Granada de los colonizadores españoles. Sin embargo, más de 220 años después, en la sociedad colombiana se conservan ideales racistas que mantienen a las poblaciones afrodescendientes e indígenas apartadas de las decisiones de país.

‘Plu con Pla’ es un grupo de música originario de Tumaco, Nariño, conformado por jóvenes afrodescendientes que, a través de sus sonidos tradicionales del Pacífico y sus letras, buscan enviar un mensaje sobre lo olvidadas que están las poblaciones de la periferia del país.

Es por esto que, para este 20 de julio, el grupo presenta su nueva canción llamada ‘Inmarcesible’, una adaptación del Himno Nacional de Colombia, en el que se tienen en cuenta las vivencias de sus poblaciones y con la que, además pretenden enviar el mensaje de las nuevas independencias que necesita el país para ser más incluyente con los más desfavorecidos.

En diálogo con Infobae Colombia, Harold Tenorio, bajista y director artístico del grupo musical explicó de que se trata la canción. “Creemos que es importante, en esta etapa de la historia del país, empezar a contar de una manera distinta nuestra historia. Es importante que el país nos tenga en cuenta, que se visibilice en las narrativas y las historias sobre cómo nosotros -los negros- hemos contribuido en la construcción de Colombia”.

Según Tenorio, a lo largo de los años el trabajo de las comunidades negras del país se ha invisibilizado, tanto que en muchos de los libros de historia todavía no se cuentan los aportes de grandes líderes afrodescendientes.

“Es nuestra manera de responder a esos mensajes de odio que vemos día a día en los medios de comunicación, viendo a líderes, gobernantes y artistas que se atreven a emitir mensajes de odio contra los negros, indígenas y campesinos. Lo que buscamos es responder, pero no con odio, sino con reflexión”, detalló Tenorio.

Con los sonidos tradicionales del Pacífico colombiano se pretende darle un nuevo sentido al Himno Nacional. Cortesía

El nombre de la canción, ‘Inmarcesible’ explicó que se debe a que esta palabra “es eso que no se marchita y nosotros creemos que ‘la gloria’, como dice el himno, desafortunadamente no se ha alcanzado, no se ha alcanzado la independencia ni la libertad. Pero nosotros no nos marchitamos, seguimos en la lucha porque Colombia sea un mejor país”.

Invitó a las personas que escuchen esta nueva versión del himno a que se piense una nueva manera de narrar la presencia de las personas negras, indígenas y campesinos en el país, así como la contribución que han hecho desde sus territorios.

‘Nunca cesó la horrible noche, para quienes se defendieron. Ni la libertad sublime, indígenas ni negros le creyeron’, dice un apartado de la canción que ya está disponible en plataformas digitales.

En el videoclip, son protagonistas las poblaciones afrodescendientes. “Mostramos la desafortunada realidad que se vive aquí en la periferia del país, donde día a día están cayendo personas, están muriendo, se ha normalizado la muerte entre nosotros. En el videoclip se ve cómo se van recogiendo una cantidad de muertos a lo largo de las quebradas, ríos y mares de este territorio”.

Desde su nombre, la agrupación rinde homenaje a sus tradiciones, puesto que ‘Plu con Pla’, significa plumuda con plátano, la plumuda es el pescado más popular en Tumaco, el nombre de la agrupación rinde homenaje a la música como alimento, como vida.

Sobre la conmemoración del 20 de julio, Tenorio señaló que ellos lo ven de manera distinta. “Es la continuidad de la dominación, de la colonización, solo se cambio de un amo a otro. Aún seguimos bajo el dominio y la opresión de un sector de la sociedad”.

Tenorio destacó el trabajo que las poblaciones de la periferia del país han hecho desde siempre por sobresalir, a pesar de que tradicionalmente son las que no cuentan con recursos económicos, habitando en lugares a los que todavía no llegan ni los servicios públicos y que, lamentablemente, ponen a la mayor cantidad de muertos por la violencia en los territorios.

“Nosotros -las comunidades afrodescendientes-, desde antes de la independencia, hemos trabajado por la emancipación de la esclavitud y por la construcción de nuestros territorios y espacios de vida. Pero somos aprovechados como recurso para el Estado, para explotar nuestras tierras y a nosotros como seres humanos”, detalló el artista.

