En el museo de Cristiano Ronaldo yace una camiseta de un colombiano. Él mismo se la pidió

El astro portugués tuvo una muy buena relación con Juan Guillermo Cuadrado, cuando ambos fueron compañeros en la Juventus de Turín. REUTERS/Massimo Pinca

El actual jugador de Manchester United es uno de los futbolistas más destacados en toda la historia del fútbol mundial. A sus 37 años de edad, Cristiano Ronaldo sigue en lo más alto y pese a que en la pasada temporada no consiguió sumar ningún título, su influencia en la Premier League y el fútbol europeo es determinante. Anotó 24 goles y dio 3 asistencias en los 38 partidos que disputó con los Red Devils. Recibió el Premio Especial The Best de la FIFA y es uno de los jugadores más longevos aún en actividad, junto al sueco Zlatan Ibrahimovic, que mayor protagonismo tiene en las ligas top de Europa.

Más allá de que su futuro con el United está en duda, el Chelsea suena como uno de sus mayores pretendientes, el portugués está concentrado en lo que será el inicio de la próxima temporada con su equipo y la llegada del Mundial de Catar que disputará junto a su selección en noviembre. Será el último torneo mundialista en el que participe.

Cristiano Ronaldo ha compartido con grandes jugadores a lo largo de su carrera, en Portugal, Inglaterra, España e Italia. Precisamente en este último, vistiendo la camiseta de Juventus, se encontró con uno de sus compañeros más queridos en los últimos años, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Como jugadores del equipo de Turín, Ronaldo y Cuadrado consiguieron, mientras jugaron juntos, cinco títulos. Su conexión dentro del campo fue vital para el éxito del equipo en la Serie A y la Copa de Italia. Con Juventus, a lo largo de tres temporadas, el portugués registró un total de 101 goles y 19 asistencias en 134 partidos. Se llevó la mención de Capocannoniere en 2021.

Antes de dejar al equipo italiano, Cuadrado le dedicó unas palabras a su compañero a través de sus redes sociales y le deseó éxitos en su nueva etapa en el club que lo vio crecer como futbolista de élite. Por su parte, el portugués se llevó consigo la admiración hacia el colombiano y producto de ello, decidió incluir su camiseta en su museo.

Ambos jugadores tuvieron una muy buena relación mientras fueron compañeros de equipo. (Instagram: Cuadrado)

La amistad de Cuadrado y Cristiano se traduce también en la admiración mutua que ambos jugadores se tienen. Por ello, en el museo personal del astro del fútbol mundial, en Portugal, se encuentra la camiseta con la dorsal número 16 que Juan Guillermo Cuadrado lucía en la Juventus cuando fue compañero de Cristiano. Sería una de las piezas más valiosas en la colección del portugués. Y así como Cristiano conserva su prenda, el colombiano también le tiene un espacio especial a la número 7 que vistió el exjugador de Real Madrid. Cabe recordar que fue Cuadrado quien le cedió su dorsal a Cristiano cuando este llegó en 2018 al equipo de Turín.

En la temporada pasada, el colombiano completó un total de 267 partidos jugados con la camiseta de Juventus. En siete temporadas ha conseguido registrar un total de 24 goles y 58 asistencias. En 2021 fue incluido en el Once Ideal del Calcio y fue el máximo asistente de la UEFA Champions League.

A lo largo de su carrera, Cuadrado ha vestido las camisetas del Deportivo Independiente Medellín, en Colombia, Udinese, Lecce, Fiorentina y Juventus, en Italia, y Chelsea, en Inglaterra. Ha levantado un total de 13 títulos y ha jugado 111 partidos con la Selección Colombia. En 2014 fue el máximo asistente del Mundial de Brasil. Hoy en día, con sus 34 años, es uno de los jugadores cafeteros más determinantes en su posición en el fútbol europeo.

Así pues, el colombiano es para Cristiano Ronaldo uno de los futbolistas más desequilibrantes con los que ha tenido la oportunidad de jugar. En la posteridad, podrá recordarlo mientras aprecia la camiseta que yace en su museo.

SEGUIR LEYENDO: