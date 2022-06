Video: Sebastián Martínez contó a sus seguidores qué le incomodaba de su último personaje

Victor Hugo Cabrera y Sebastián Martínez

El Canal RCN y la cadena Telemundo Internacional estrenaron el pasado 10 de mayo el remake de la producción Hasta que la plata nos separe, la cual contaba una historia entre Rafael Méndez (Sebastián Martínez) y Alejandra Maldonado (Carmen Villalobos), los protagonistas de una historia de amor poco común.

Para esta producción, el actor debió someterse a un cambio de look, con el cual tuvo que lucir una cabellera más larga de la que está acostumbrado, por lo que su más reciente aparición en Instagram contó qué era lo que más le molestaba de las grabaciones, que ya llegaron a su final.

“Ya, me quité ese mechero Medezistico, que me tenía un poquito desperado porque no me cortaba el pelo decentemente desde hace seis meses. Eso me generó una ansiedad interna…”, expresó la pareja de Kathy Sáenz a través de sus InstaStories.

Cabe recordar que esta producción con contó con un elenco de lujo, conformado por actores como Gregorio Pernía, Juliette Pardau, Fabián Ríos, Lorna Cepeda, Stephania Duque, Julián Arango, Marcela Benjumea, Julio Sánchez Cóccaro, entre otros; la producción llegó al prime time de ambos canales con el objetivo de adueñarse de la audiencia, tal y como sucedió con su versión original en 2006 y 2007.

Aquí puede ver la confesión de Sebastián Martínez sobre lo que más le molestaba de las grabaciones de ‘Hasta que la plata nos separe’:

El actor confesó que estaba cansado de no poderse cortar el pelo en seis meses

Sin embargo, el remake no tuvo la misma aceptación en Colombia, y la cadena Telemundo tomó cartas en el asunto. La pasó a su parrilla de programación de las tardes, más exactamente a la 1 p. m., pero tal parece que eso tampoco funcionó y ahora, según ellos mismos, en su reemplazo estará una telenovela llamada ‘La Doña’.

El canal no ha sido el único en salir al paso de las críticas, pues Carmen Villalobos también respondió a la queja de quienes le han dado una oportunidad al proyecto, pero no se han sentido atraídos por la nueva interpretación que le han dado a los personajes.

“No te preocupes, es tu opinión y es super respetable. Nunca fue mi intención imitar a Marcela (Carvajal). Hice mi propia versión de la mano de mis directores. Un fuerte abrazo. Ojalá sigas viendo ‘Hasta que la plata nos separe’ como hasta ahora”, expresó la actriz a través de su cuenta de Twitter.

¿Por qué Sebastián Martínez por poco no acepta el personaje?

En una reciente entrevista que entregó el protagonista de la nueva producción a People en Español, confesó que estuvo a punto de rechazar el papel porque no le llamaba la atención hacer parte de este reencauche, teniendo en cuenta que la primera versión fue bastante exitosa.

Gracias a la insistencia del presidente del canal, el actor antioqueño le dio una oportunidad al libreto y se decidió a aprovechar el chance que tiene de protagonizar una comedia, algo que nunca había hecho.

“Él [presidente de RCN] me insistió y leí el guion, y tuve una conexión con el personaje increíble, sentí que era un gran regalo que la vida me estaba dando, de poder interpretar un personaje como Méndez. Hoy llevamos tres meses rodando y no puedo parar de dar gracias”, aseveró Sebastián Martínez.

