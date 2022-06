Video: “No tengo novia hace un mes”, Yeferson Cossio confirmó su ruptura con Jenn Muriel

Yeferson Cossio y Jennifer Muriel. Foto: Instagram @jennmuriel

A finales de 2021, Yeferson Cossio y Jenn Muriel anunciaron a través de sus redes sociales que le ponían fin a su relación sentimental, después de varios años de convivir juntos y crecer profesionalmente. En ese momento, el rumor comenzó con la viralización de las imágenes en las que se vio al antioqueño en compañía de Aida Victoria Merlano protagonizando un beso muy apasionado.

Posteriormente, el creador de contenido intentó remediar las cosas con Muriel por lo que se les vio juntos viajando a República Dominicana y Cancún, como parte del plan de reconciliación de Cossio con la antioqueña.

Y aunque posiblemente la relación ya lleva fracturada algunos meses, ninguno de los dos había salido a confirmar o desmentir los rumores, pero este 9 de junio el paisa decidió salirle al paso a los comentarios y rompió el silencio al ver que una pregunta en la dinámica de Instagram, era repetitiva.

Al tratar de responder los interrogantes de sus seguidores sobre la relación que sostenía con Jenn Muriel, el influenciador aprovechó para enviarles un mensaje a los internautas en el cual expresó la molestia que le generan los comentarios que recibe a diario.

“No he podido con la dinámica, todas las preguntas son las mismas, es repetida o similar. La pregunta más bien yo se las hago a ustedes. ¿Para qué me preguntan esas cosas si al final no creen y todo para ustedes es ‘marketing’, todo es mentira, todo es falseado, para qué preguntan?”, expresó inicialmente el paisa.

También señaló que lo que más se le dificulta como figura pública es expresar sus sentimientos con tranquilidad sin sentirse juzgado por quienes siguen su contenido en redes sociales.

Y agregó: “En verdad que yo decidí seguir adelante con mi vida, yo no quiero hablar de ese tema, no quiero compartir mi vida tan personal con ustedes. Parce, yo estoy muy agradecido con todos ustedes, estoy acá donde estoy por ustedes, pero a la final ustedes son desconocidos. Yo no voy a abrir mis sentimientos, así como así”, agregó.

Finalmente, el influenciador puntualizó que el motivo por el que decidió abrir su corazón con los seguidores era principalmente para que dejaran de preguntarle por Muriel y así ponerle fin a los rumores.

“Voy a confirmar esto porque ella también salió a confirmarlo, yo no tengo novia hace como un mes. No estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, pues los perros, entonces… ya, es lo único que necesitan saber. Ya podemos dejar el tema totalmente enterrado”, concluyó Cossio.

Aquí el contenido completo de Yeferson Cossio :

El influenciador mencionó que lleva un mes sin novia y que abrió su corazón para que los internautas dejen de hablar al respecto

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ se encargó de replicar el contenido que ya alcanza las 172.000 reproducciones con más de 5.650 ‘me gusta’.

Algunos de los comentarios más destacados son: “el que no quiere responder algo, ni siquiera lo publica, simplemente omite la pregunta”; “las mujeres cuando se cansan, se cansan. Bien por ella”; “no hace ni un mes que cumplió años y estaban felices, no entiendo”; “todos hemos sido Cossio o Muriel en nuestras vidas”; “no sabe qué más hacer para llamar la atención”, entre otros.

