Empieza a definirse la final de la Liga BetPlay: así va la fase de cuadrangulares

Este lunes, 6 de junio, se llevó a cabo el último encuentro de la tercera fecha de la fase cuadrangular de la Liga BetPlay con la victoria por la mínima diferencia de Deportes Tolima ante La Equidad.

Ahora, este miércoles se da inicio a la segunda mitad de la fase decisiva del torneo local. En este punto del campeonato se empiezan a definir los cuadrangulares, los cuales empiezan a mostrar a los dos equipos que lucharán por el título en la gran final.

Hasta la fecha, Atlético Nacional, en el grupo A, y Deportes Tolima, en el B, son los dos equipos que se encuentran liderando dichas zonas de los cuadrangulares.

Por un lado, los verdolagas son primeros con cinco puntos, a solo una unidad de Millonarios y Júnior de Barranquilla, que son segundo y tercero, respectivamente, y de Bucaramanga, que es cuarto con tres unidades.

En el caso del grupo B, los líderes son los pijaos. Una vez más, el equipo de Hernán Torres demuestra que vive un gran momento y además ya está en los octavos de la Copa Libertadores, tiene siete puntos y le saca dos unidades al segundo, que es Independiente Medellín, cuatro al tercero, La Equidad, y seis al último, Envigado.

Sobre el duelo entre Tolima y La Equidad, Hernán Torres destacó que: “Como lo he dicho muchas veces, Tolima es bueno por las bandas, en el juego directo, pero también juega por la parte interna como mostró en el segundo tiempo; busca las variantes para romper el bloque defensivo de los equipos como se planteó La Equidad, que se paró bien”.

Por su parte, Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de este miércoles. En esta rueda de prensa el entrenador habló sobre cómo enfrentar a Junior en Bogotá, el puntaje de Nacional, entre otras cosas.

Sobre lo primero, comentó que: “Esto lo hablé con los muchachos. En Barranquilla no tuvimos un buen partido, Junior hizo un buen partido. Aquí estamos pensando en hacer las cosas como las veníamos haciendo. Hay muchos factores, pero no se pueden sacar excusas. El equipo no tuvo buen funcionamiento, no les vi esa chispa y fogosidad, que se le ve en muchos partidos, sin velocidad”.

Y, sobre la diferencia con el equipo antioqueño en la tabla de posiciones dijo que: “no preocupa, ellos han jugado dos partidos de local, deberían tener más. Nosotros solo hemos jugado un partido en casa. Tenemos que respetar nuestra localía, son dos seguidos. A eso le apuntaremos, no será fácil porque enfrentaremos a dos grandes equipos”.

Por último, en la cuarta fecha, que se jugará desde este miércoles, Atlético Nacional se enfrentará al Bucaramanga, en condición de visitante; mientras que en Bogotá, Millonarios recibirá al Junior de Barranquilla. Y por su parte, el jueves el turno será para La Equidad, que recibe a Tolima, e Independiente Medellín que jugará contra el Envigado.

Así están la tablas de posiciones de la Liga BetPlay en la fase cuadrangular:

Grupo A

1. Atlético Nacional, con 5 puntos.

2. Millonarios, con 4 puntos.

3. Junior de Barranquilla, con 4 puntos.

4. Atlético Bucaramanga, con 3 puntos.

Grupo B

1. Deportes Tolima, con 7 puntos.

2. Independiente Medellín, con 5 puntos.

3. La Equidad, con 3 puntos.

4. Envigado, con 1 puntos.

