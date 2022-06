“Solo pido que me dejen defender”: Armando Benedetti ante la citación de la Corte Suprema

Armando Benedetti aseguró que responderá ante la ley por las acusaciones en su contra. Archivo.

Luego de que se confirmó que el senador Armando Benedetti deberá comparecer este viernes 3 de junio ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, para ampliar su versión sobre las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y por el caso de Fonade, la audiencia fracasó porque, como él lo anunció en un comunicado, sus abogados estaban en el extranjero.

De acuerdo con el congresista, hoy jefe de campaña del candidato presidencial Gustavo Petro, la togada del alto tribual sabía que este no contaba con defensa jurídica e igualmente lo habría solicitado a comparecer. Cuando Benedetti arribó a las instalaciones de la Corte, estuvo casi 20 minutos desde las nueve de la mañana y no se logró concretar la diligencia por la falta de abogados.

“La magistrada que investiga la denuncia presentada por Jaime Lombana no permitió que la diligencia se hiciera virtual, no obstante estar advertida que mis abogados en este proceso (principal y suplente) se encuentran fuera del país”, señaló Benedetti, a su vez que exigió que se aportaran las pruebas que lo incriminarían en ese caso.

Así mismo, Benedetti dio a conocer que este mismo viernes deberá asistir en una segunda oportunidad ante el alto tribunal colombiano para responder por otro caso. Sin embargo, aseguró, en este caso tampoco tendrían pruebas que lo incriminen.

“Me es imposible ampliar indagatoria sino tengo los elementos para controvertir a mi denunciante e investigadora, la Convención Americana de Derechos Humanos, me garantiza el derecho a que se recauden las pruebas a mi favor”, aseveró el senador.

Es más, el congresista asegura que ya ha dejado precedentes ante el tribunal de la magistrada Lombana sobre lo que llamó “constantes filtraciones” de sus entrevistas y testimonios. “Como este proceder es una falta disciplinaria le he pedido a la magistrada que despeje las dudas sobre el particular”, agregó.

Finalmente, Benedetti aseguró que la magistrada Lombana habría incurrido en faltas que confirmó la Corte Suprema pero que a la final no la apartaron de su caso. Por eso hizo la siguiente solicitud: “Solo pido que me dejen defender. Cuando me he defendido la justicia ha reconocido mi inocencia”, concluyó Armando Benedetti.

Armando Benedetti / Prensa

Sobre el caso del senador

Este escándalo de presunta corrupción hace referencia a la modificación de las condiciones de un contrato de 1.065 millones de pesos, adjudicado en 2017 por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE). Hasta ahora, la Fiscalía ha acusado a tres personas por, presuntamente, ejercer las presiones para que esos cambios se llevaran a cabo, entre ellas una abogada que trabajó con el senador, Armando Benedetti.

Los imputados fueron Héctor Mario Amar Gil, exfuncionario de Fonade y Héctor José García Santiago, exrepresentante legal de una empresa de servicios informáticos; además, Elsy Mirella Pinzón Barrera, quien para el caso del escándalo trabajaba como asesora jurídica de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado de la República para el senador Benedetti.

“Estas tres personas estarían involucradas en las irregularidades detectadas en un contrato suscrito en agosto de 2017, que tenía por objeto garantizar el bodegaje, custodia, actualización del inventario mensual de documentos, así como la digitalización e indexación del archivo del Fonade”, afirmó la Fiscalía. Para el ente acusador, la empresa se ganó el negocio de manera ilegal, sin cumplir con los mínimos requerimientos de la contratación pública.

Además de ellos, al caso fueron vinculados los excongresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, que ya son investigados por Odebrecht y el ‘Cartel de la Toga; y el actual senador Armando Benedetti; nombres revelados a la Fiscalía por Jorge Iván Henao Ordóñez, exgerente de la Unidad de Desarrollo Territorial del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), también involucrado.

El ente investigador cuenta con pruebas de reuniones que se habrían dado, al parecer, para llegar a un acuerdo con el fin de modificar los términos del contrato a la medida de la empresa representada por García Santiago, Certicámaras, con sus características, experiencia y capacidad, y que ganara eventualmente la licitación.

