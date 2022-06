Draga de compañía china CCCC Shanghai Dredging Co no logra remover los sedimentos requeridos del Puerto de Barranquilla

Las actividades de la draga 'Xin Hai Hu 9' se retomaron el fin de semana pasado. Foto: archivo/Colprensa.

Las condiciones metereológicas en Barranquilla siguen siendo adversas y si bien desde el pasado fin de semana la draga Xin Hai Hu 9, de propiedad del Consorcio Dragado Canal de Barranquilla 2021-2022, integrado por las firmas Shanghai Dredging C.O. e Ingecon S.A., ha estado trabajando en la remoción de sedimentos en Bocas de Ceniza en el puerto colombiano, la situación no mejora.

Y es que, a pesar desde Asociación Portuaria de Barranquilla (Asoportuaria) ha destacado la estabilidad de los últimos meses en las condiciones del canal de acceso, esta se vio interrumpida por el contagio por covid-19 de parte de la tripulación de la draga, que coincidió con el aumento del caudal del río que ocasionó un descenso en el calado operativo.

Al respecto, el capitán de navío del Puerto de Barranquilla, Jesús Zambrano, destacó que desde el sábado 28 de mayo, cuando se retomaron las actividades de dragado, se ha presentado una alta sedimentación, ya que, según le dijo El Heraldo “el monitoreo que hemos hecho no ha arrojado una mejoría sustancial”.

Zambrano añadió que la draga –desde el martes 31 de mayo– viene adelantando trabajos durante las 24 horas: “No había trabajado así porque no tenía la tripulación completa. Los turnos no le daban para trabajar así, pero con los de 24 horas sí va a mostrar mejoras en el canal de acceso y esto impactará significativamente”.

Desde Asoportuaria, su director, Lucas Ariza, indicó que la batimetría que se realizó este lunes 30 de mayo mostró que las condiciones son parecidas a las que llevaron a reducir el calado. “Aun trabajando esos dos turnos se evidenció que de no haber reanudado el sábado tendríamos un peor calado. Esto ha sido un golpe muy fuerte. Por lo menos tres buques han debido aligerar carga y unos seis han tenido demoras. Es gravísimo en cuanto a la imagen del puerto”.

Por su parte desde Cormagdalena confirmaron que inicialmente se retomó el dragado con turnos de 16 horas; sin embargo, a partir del martes 31 de mayo la draga volvió a trabajar las 24 horas del día como lo estuvo haciendo durante el primer semestre del año. Sobre el nivel de sedimentación en la zona de acceso al Puerto de Barranquilla, la entidad señaló que está relacionado con la temporada de lluvias, lo que aumenta el nivel de sedimentación.

“Actualmente, la tasa de sedimentación está alrededor de los 9 mil metros cúbicos por día y de acuerdo con la última medida observada por el CIIC [Centro de Investigación e Ingeniería del Río Magdalena] se encontraba en una media de 6.000 metros cúbicos por día, lo que muestra la curva ascendente que se registra para esta temporada del año”, indicaron desde la entidad.

De otro lado, desde Asoportuaria advirtieron en un comunicado que hay incertidumbre por “el nuevo aplazamiento al cronograma de la APP de la recuperación del Río Magdalena, la cual según el último cambio, debe quedar adjudicada a finales de julio y firmada el 2 de agosto del presente año”.

También señalaron que coadyuvaran “en la acción popular instaurada inicialmente por la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que cesen las vulneraciones y amenazas a los derechos colectivos de los portuarios y de los usuarios de las terminales portuarias”.

Vale recordar que Cormagdalena y Findeter firmaron un otrosí para la adición presupuestal por más de $32 mil millones destinados al dragado del canal de acceso. Además, Findeter finaliza los trámites administrativos y legales con el Consorcio Dragado Canal de Barranquilla integrado por Shanghai Dredging C.O. e Ingecon S.A. para una adición al contrato actual.

