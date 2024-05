Ariadna Gutiérrez habló de posible demanda en su contra: “Todo lo estoy guardando”

Tras los señalamientos de Ariadna Gutierrez contra el cantante mexicano Lupillo Rivera por acoso en 'La casa de los famosos 4', este advirtió que tomaría medidas por difamación - crédito @gutierrezary y @lupilloriveraofficial/Instagram

Durante los 84 días que Ariadna Gutiérrez estuvo en La casa de los famosos 4, la ex reina de belleza y modelo colombiana fue una de las principales atracciones del programa de telerrealidad de Telemundo. Sin duda la historia que más atrajo a los televidentes fue la que protagonizó con Lupillo Rivera, que en reiteradas oportunidades expresó su atracción por la sincelejana, lo que a su vez llevó a especulaciones en redes sociales con la posibilidad de una relación sentimental dentro del programa.

Sin embargo, Ariadna rechazó los avances del cantante –afirmando que no había ido al programa en busca de una aventura amorosa–. Ante su insistencia y luego de protagonizar un fuerte roce con Rodrigo Romeh, otro participante muy cercano a la colombiana, esta llegó a acusarlo ante La Jefa por acoso. “Lupillo se ha comportado como un caballero, nunca he negado eso; sin embargo, también ha demostrado ser una persona obsesiva al intentar poseerme como un objeto o un trofeo. Cuando no logró lo que quería, actuó como lo hizo. No pasaron ni 24 horas antes de que armara un nuevo equipo y traicionara a su propio grupo, a pesar de habernos jurado lealtad”, afirmó en la emisión del 14 de abril.

Sin embargo, y a pesar del apoyo que recibió en redes sociales, la producción determinó que no se había presentado una situación de acoso, por lo que no se tomaron acciones en contra de Lupillo y, al día siguiente, Ariadna fue eliminada en la gala.

Tras su salida –que terminó dividiendo al grupo por los celos de Lupillo hacia Romeh–, el cantante afirmó que iba a tomar medidas legales cuando saliera del programa de telerrealidad contra este, así como contra la modelo puertorriqueña Maripily Rivera y la propia Ariadna, por difamación. “Las leyes de difamación son muy claras”, señaló el cantante.

La modelo colombiana se pronunció frente a las palabras de Lupillo durante una transmisión en vivo en TikTok en la que se acompañó de su excompañero de reality y amigo, La Divaza.

“Pues si quiere, va a tener que demandar a todo el Internet”, dijo Ariadna inicialmente, que no ha olvidado la viralización del “no es no” en lo referente a la polémica con Lupillo. En el directo también afirmó que las hijas del artista también la han atacado por esta situación. “De sus fans me han atacado horrible que, ok, lo entiendo, la fanaticada apasionada. Pero que sus mismas hijas me ataquen…”, denunció.

Ariadna manifestó que frente a los ataques que ha recibido “nunca me he defendido, nunca les he respondido nada, siempre lo he hecho con respeto, no me he metido con ellas, pero esas niñas se están portando superfeo conmigo y todo lo estoy guardando”, señaló la señorita Colombia.

El tema del posible acoso de Lupillo en contra suya ya lo había abordado semanas atrás durante una extensa entrevista que concedió a People en Español. En esa oportunidad afirmó que quería abordar esa situación “con mucha responsabilidad”, pero sin dejar de alzar la voz por lo que tuvieron que afrontar en la casa tanto ella como Maripily.

“Habían cosas que nos hacían sentir muy incómodos, no solamente a mí, habían cosas que pienso que nunca salieron, que nunca la gente alcanzó a ver. Hay un concepto de ‘acoso’ muy fuerte y es que la gente solamente lo ve cuando es muy obvio, cuando es solamente físico, pero también puede pasar en la parte psicológica”, afirmó. Aunque no quiso entrar en detalles en esa oportunidad, dijo que hubo “una manipulación muy fuerte, de parte de Lupillo y todo el maltrato verbal que recibíamos también de Maripily, que terminó en un perdón (...) Perdonamos, pero no olvidamos”.