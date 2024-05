Yeison Jiménez reveló cuál es la mujer más bella de Colombia: “Ya sabemos quién va a dormir en la sala”

Yeison Jiménez recordó cuánto pagó para grabar sus primeras canciones - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez atraviesa uno de los puntos más altos de su carrera musical, luego de llenar tres veces el Movistar Arena de Bogotá. El nacido en Manzanares (Caldas) consiguió esta gesta al alcance de muy pocos en el género gracias a éxitos como Aventurero, El Desmadre, y Te Fallé, en los que ha demostrado su capacidad de conectar con su público con cada composición.

Otra clave de su éxito está en su actividad en redes sociales, a través de las cuales comparte distintos aspectos de su vida personal y profesional con sus 4.6 millones de seguidores.

Sin embargo, a lo largo de los años lo han acompañado algunas controversias que lo han puesto en boca de sus detractores ocasionalmente, como su cruce con Luis Alberto Posada, o lo que ocurrió en la última semana cuando en una entrevista en Los 40, afirmó que hay personas en Colombia que saben que no pueden meterse con él, algo que fue tomado como si el artista indicara que tenía amistades peligrosas, al punto de recibir comparaciones con Pablo Escobar.

Aunque Jiménez se disculpó por sus comentarios y señaló que incurrió en lo que denominó el “juego del ego”, otra de sus respuestas despertó curiosidad entre los usuarios de redes sociales.

El cantante participó de una dinámica de preguntas rápidas en la que dio su respuesta - crédito @tropicanacolombia/TikTok

El cantante estuvo de paso por Tropicana Estéreo, en una entrevista en la que habló ampliamente de sus experiencias en la música. Como un contenido exclusivo para redes sociales, Jiménez tomó parte en los “Rapiditos”, una serie de preguntas rápidas que el artista debía responder de forma igualmente ágil.

Durante la dinámica, Yeison escogió el aguardiente –o guaro– por encima del tequila, las mujeres flacas en vez de las gordas, indicó que le gustaría grabar con el cantante de regional mexicano Julión Álvarez, que lo máximo que se gastó en una rumba fueron 400 millones de pesos, y entonces llegó la pregunta que no pasó indiferente a sus seguidores.

Cuando le preguntaron cuál le parecía la mujer más bella de Colombia, sin dudarlo, Yeison respondió “Ana Lucia Dominguez, mamacita”.

Ana Lucía Dominguez, actualmente embarazada de su primer hijo, fue considerada por Yeison Jiménez como la mujer más bella de Colombia - crédito @analuciado/Instagram

La respuesta generó cierta sorpresa, especialmente porque en una pregunta posterior dejó entrever que se encontraba en una relación. “Yo ya estoy más cogido… ya estoy es de barrer y entregar”, afirmó. En los comentarios, hubo usuarios que le recriminaron no incluir en la respuesta a Sonia Restrepo, su esposa, con la que espera a su tercer hijo. Sin embargo, también hubo quienes lo respaldaron y salieron en su defensa.

“Ya sabemos quién va a dormir en la sala”, “Su esposa también es una mujer muy bella, no se le queda atrás”, “¿La novia es Ana Lucia Domínguez? Porque si no, duro eso que dijo”, fueron algunas de las respuestas que dejó esta revelación por parte del cantante.

Yeison Jiménez volvió a referirse a su roce con Luis Alberto Posada

Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada han desatado la polémica - crédito Instagram y Montaje Infobae

Luego de que ambos compartieran tarima el pasado enero en Mosquera (Cundinamarca), el caldense fue acusado de sabotear el sonido de Posada, motivo por el que solo pudo cantar cinco canciones antes de abandonar su presentación. Aunque negó los señalamientos en un reel publicado en su Instagram, Posada arremetió contra Jimenez, acusándolo de buscar protagonismo a costa de lo sucedido.

“Tira la piedra y esconde la mano. Yo a usted, Yeison, nunca lo he irrespetado, yo a usted lo he tratado como un señor; me gusta su música, aplaudo su éxito. Pero, hermano, no haga cosas para buscar protagonismo y querer ser más grande que otros (…) respete el género y respete la jerarquía”, manifestó.

Jimenez volvió a referirse al tema en Tropicana, e insistió en que no saboteó a Posada, y manifestó que él no vio lo que dijo en su momento frente a estos señalamientos. “Como lo dije en los videos, siento que el maestro no había visto bien o completo mi video, donde lo único que yo buscaba era decirle que nunca haría algo que atentará no solo a Luis Alberto, sino a nadie”, añadió.

También aseguró que no han hablado desde lo ocurrido, pero que sabe que en algún momento pasará. Consciente de eso, dio detalles de cómo espera reaccionar. “No le voy a pedir disculpas de nada porque no tengo nada por qué pedir disculpas, pero sí soy fan del maestro Luis Alberto Posada. Siempre le deseo lo mejor y escucho música de Posada casi todos los días y si voy a un concierto de alguien de nuestro género es de Posada”, aseguró.