El consuelo de Jürgen Klopp a Luis Díaz tras quedar subcampeón de la Champions

Fútbol Fútbol - final de la Liga de Campeones - Liverpool v Real Madrid - Stade de France, Saint-Denis cerca de París, Francia - 28 de mayo de 2022 el director de Liverpool Juergen Klopp, Luis Diaz y Alisson se ven abatidos después del partido REUTERS/Dylan Martinez

Jürgen Klopp y Alisson Becker consolaron a Luis Fernando Díaz tras caer con Liverpool en la final de la UEFA Champions League por la mínima diferencia frente a Real Madrid.

El extremo izquierdo de la selección Colombia jugó 65 minutos en la gran final y se convirtió en el primer futbolista cafetero en jugar como titular en la competencia por el máximo título a nivel de clubes de Europa.

El guajiro hizo historia este sábado al convertirse en el jugador con más minutos acumulados en la temporada 2021/22 del balompié internacional en cuanto a estadísticas de clubes se refiere. Infortunadamente, Lucho no tuvo el mejor partido posible y se retiró del campo de juego como el primer cambio de su equipo cuando el juego ya estaba 0-1 a favor de los españoles, gracias al gol que al minuto 59 marcó el extremo izquierdo brasileño, Vinícius Jr.

A Luis se lo vio abatido luego de que se terminara la final. Pese a que su entrenador Jürgen Klopp perdió su tercera final de Champions, el alemán corrió a consolarlo cuando lo vio sobre el césped, notablemente afectado y lamentándose por el resultado adverso en compañía del portero brasileño, Alisson Becker.

Díaz fue rodeado de sus compañeros de trabajo que buscaron darle ánimo tras la excelente campaña en la que pudo celebrar un doblete de Carabao Cup y FA Cup contra Chelsea FC en el mítico Wembley Stadium de Londres.

Fútbol Fútbol - final de la Liga de Campeones - Liverpool v Real Madrid - Stade de France, Saint-Denis cerca de París, Francia - 28 de mayo de 2022 el director de Liverpool Juergen Klopp, Luis Diaz y Alisson se ven abatidos después del partido REUTERS/Dylan Martinez

Cabe resaltar que en el momento en el que el colombiano tuvo que recibir la medalla de subcampeón, también se mostró dolido por no haber cumplido el anhelado objetivo. Inclusive, al guajiro se le vio al borde del llanto, pero finalmente no se quebró por no haber tenido el mejor de sus partidos durante el último duelo de la temporada.

Este 28 de mayo, Díaz siguió al uruguayo Federico Valverde para cumplir funciones de recuperación y regresó más conectado con la final, pese a que tras el gol del Real Madrid al minuto 59′, el barranqueño perdió esa intensidad y antes de ser sustituido por el portugués Diogo Jota, dejó jugadas de lujo y de dominio ofensivo como las siguientes contra su par sudamericano:

Díaz se quedó con las ganas de conseguir el título número 12 de toda su carrera profesional, así como la séptima UEFA Champions League para Liverpool FC.

El delantero costeño, surgido de Barranquilla FC y Junior de Barranquilla, estuvo en cancha en 54 oportunidades a nivel clubes a lo largo de la temporada 2021/22: en total, Díaz estuvo 28 veces con Porto y 26 con Liverpool. A nivel Selección, el extremo disputó 15 partidos, dejando como resultado un total de 5.209 minutos acumulados, quedando líder en la tabla de jugadores con más partidos.

Su rendimiento justificó la decisión de Jürgen Klopp de reemplazarlo al 65′, luego de que al colombiano le hiciera falta profundidad, aprovechar su velocidad y contar con más chispa para finalizar. Aunque dio 22 pases buenos de 24, la mayoría fueron a los costados. Ganó seis de los 14 duelos y uno de los tres por arriba, cuando lo buscaron con centros.

Su partido en París estuvo por debajo de los seis puntos. Es la calificación más baja que ha obtenido desde que se sumó como refuerzo a finales de enero. Seguramente, a Luis Díaz le espera una revancha con más posibles récords por romper en Inglaterra y Europa.

SEGUIR LEYENDO: