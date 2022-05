Yeferson Cossio y Jenn Muriel, ¿terminaron nuevamente?

En la imagen, los influencers colombianos Yeferson Cossio y Jenn Muriel. Foto: Instagram Yeferson Cossio

Yeferson Cossio y Jenn Muriel son creadores de contenido que sostienen una relación amorosa desde hace más de cinco años, sin embargo, hace unos meses tuvieron problemas y decidieron terminar. La información se dio a conocer por un video que se filtró en redes sociales cuando se vio a Cossio dándole un beso a Aida Victoria Merlano en un viaje que hicieron juntos a Bucaramanga.

En aquel entonces, el paisa defendió a Muriel y a Merlano, asegurando que era un hombre soltero y se metía con quien le diera la gana: “No especulen más, tampoco tienen que hablar cosas que no son: Jenn y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas. Terminamos bien, pero duele como un hijuep*ta y ella está peor que yo, obviamente, pero es necesario porque ambos en muchas cosas importantes de la vida queremos cosas diferentes”.

Días después de la polémica fueron vistos recorriendo varias playas del Caribe y captados por los portales de entretenimiento. Tiempo después se confirmó que se dieron una nueva oportunidad, cuando comenzaron a compartir las publicaciones en las que aparecían.

“La gente va a seguir armando chismes, no voy a aceptar ni a desmentir nada”, escribió Muriel tras sus salidas con ‘Yef’, reiterando que, “yo viviré mi vida como mejor me parezca y cada quien que crea, piense y opine lo que quiera. Igualmente, a inicios de abril del año en curso, Jenn Muriel aseguró a través de una fotografía que el influenciador la estaba reconquistando.

Pero un nuevo capítulo se sumó a esta historia entre los influenciadores, ya que los dos han compartido diferentes publicaciones que han preocupado a sus seguidores, con las cuales confirmarían que su relación habría llegado al final. La primera de ellas, luego de que Cossio adquiriera un iPhone 13 fabricado completamente de oro.

“Ni el iPhone 13 Pro Max de oro y diamantes es tan caro, comparado por con lo que estoy pagando por haberte conocido”, escribió el paisa en su cuenta de Twitter.

Mensaje de Yeferson Cossio que hace pensar el final de su relación con Jenn Muriel. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Jenn Muriel también compartió en sus redes sociales un carrete de fotografías luciendo un vestido blanco, que dejó a más de uno suspirando porque se aprecian a la perfección las curvas que quizás enloquecieron a Cossio, las cuales acompañó con el siguiente texto: “Todo estará bien”.

Jenn Muriel también compartió algunas imágenes con un mensaje que da pie a que sus seguidores se preocupen por su relación con Yeferson Cossio. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Los seguidores de los creadores de contenido no dudaron en reaccionar, mientras que algunos lamentaron que la pareja haya decidido ponerle fin a su relación, otros aprovecharon la oportunidad de recordar el episodio que ocurrió con la hija de la excongresista Aida Merlano, con quien intentó empezar una relación.

Algunos de esos comentarios son: “que se prepare Aida”; “eso no se lo creen ni ellos, algún nuevo proyecto viene en camino”; “Jenn merece alguien que esté seguro de lo que quiere, los dos son bellos”; “ella merece alguien que quiera una vida, él no le puede ofrecer más que dinero”; “solamente fue una pelea, no han terminado”, “eso es normal en ellos, vivir en ese termina y vuelve”, entre otros.

