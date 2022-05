Condonación de deudas del Icetex, viviendas, transporte y más: las 10 primeras decisiones que tomaría Fico Gutiérrez de ser presidente

Fico anunció sus primeras 10 decisiones como presidente. REUTERS/Luisa Gonzalez

Aunque aún no se sabe quién ganará las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, dio a conocer las que serían sus 10 primeras decisiones si se posesiona el próximo 7 de agosto como jefe del Estado.

De acuerdo con el exalcalde de Medellín, las siguientes ideas las ordenará el mismo día que arribe como sucesor de Iván Duque en la Presidencia de la República. En esa línea, como primera medida, buscaría incidir en los ajustes del SISBEN y así identificar con mayor facilidad a las familias colombianas más pobres y así entregarles las ayudas estatales necesarias.

“Revisión y ajuste del proceso de implementación del SISBEN IV para que ninguna familia o beneficiario pobre vea afectado su acceso a los subsidios”, dijo.

En segundo lugar, Fico anunció que creará un programa llamado Madres Cuidadoras con el que ayudará a las madres cabeza de hogar o que se dedican de lleno a sus hijos. “Con estos centros 7 millones de madres que hoy dedican 7 ½ horas diarias al cuidado de algún miembro del hogar (niños, discapacitados, o adultos mayores) podrán participar en el mercado de trabajo, generar un ingreso y contribuir a mejorar las condiciones de vida del hogar para salir de la pobreza”, destacó.

Así mismo, dijo que buscará acabar con el hambre de los millones de ciudadanos que, desafortunadamente, no tienen qué comer. No obstante, el aspirante no dio mayores detalles de cómo lograría este cometido pero sí dio a conocer a cuánta gente busca ayudar.

“5 millones de familias con una renta básica y con protección social a 10 millones de familias en total en condición de pobreza, especialmente niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres cabezas de familia, y todos los integrantes del hogar”, señaló.

La educación, como cuarta de sus propuestas, será otro eje al que el candidato de la derecha buscará atacar mediante cupos en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y otros créditos educativos que también replanterían, incluso, las deudas que tienen los colombianos con el Icetex. “1.400.000 cupos/becas en educación superior; 1.200.000 de Jóvenes en Acción; 1.500.000 jóvenes en doble titulación. Plan de recuperación de todas las sedes de escuelas, colegios y universidades públicas. Replanteamiento del modelo de crédito educativo del ICETEX, iniciando por la condonación”, señaló.

Como ya lo ha dicho en correrías, entrevistas y otros espacios, Gutiérrez buscará acabar con la corrupción y los excesos burocráticos. No obstante, del primer punto no dio mayores detalles de cómo gestionará desde el Ejecutivo colombiano en esa materia. Sin embargo, sí contó cómo ahorrará más plata quitándole beneficios de nómina a los altos funcionarios de las instituciones gubernamentales y estatales del país.

“Reducción de 10 % en los gastos burocráticos y de funcionamiento del Estado a través del congelamiento de salarios de altos directivos del Gobierno; eliminación de cargos y consejerías no necesarias, suspensión de beneficios no indispensables como celulares, automóviles, entre otros. Supresión de publicidad, eventos o agasajos oficiales. De igual manera le pediré al Congreso que apenas iniciemos el Gobierno, haya una suspensión de las vacaciones para hacer reformas”, comentó.

Por otro lado, Gutiérrez dijo que eliminaría varios trámites para que los colombianos no tengan que hacer tantas filas y anunció que propenderá por la implementación del acuerdo de paz con las FARC. A su vez, dijo que trabajaría por las regiones enfocándose, en primera medida, en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín y algunos de sus proyectos sociales y de infraestructura.

Es más, también mencionó que adelantaría acciones para mejorar la seguridad en algunos de los territorios más azotados por la delincuencia: Catatumbo, Pacifico Sur, y Bajo Cauca Antioqueño). Finalmente, dijo que daría un incentivo a las empresas para ayudar a quienes se ganan el salario mínimo a comprar comida y se comprometió a terminar varias obras de medios de transporte y vivienda para los ciudadanos.

