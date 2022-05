Quitarán sesgos homofóbicos en el proceso de donación de sangre

La decisión surge a raíz de una acción de tutela instaurada por Diego Rico, a quine le negaron su donación de sangre por ser gay.

El caso se visibilizó cuando Diego Rico fue con su pareja a un punto de donación de sangre en Cali, pero les negaron el procedimiento por la pregunta 12 alojada en el formulario que exige el Instituto Nacional de Salud, INS, donde les pregunta a los hombres o mujeres trans, puntualmente, si en el último año, o 6 meses han tenido relaciones sexuales con otros hombres.

En el año 2018 la Corte Constitucional empezó a valorar el tema, por lo que el Ministerio de Salud le pidió que no se contemplara cambiar las normas sobre la donación de sangre. El “motivo” se originó en la década de los 80s, con el principio de los contagios del Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH, por lo que las autoridades sanitarias en todo el mundo tomaron medidas para evitar los contagios.

Una de las poblaciones que se vio mayormente infectada fue la comunidad LGBTIQ+, por lo que muchos gobiernos decidieron excluir a estas personas de los programas de donación, pero hasta el 2018, se supone, en Colombia se aceptó que esta población pudiera realizar dichos procesos.

Es por esto que cuando a Diego Rico le negaron la donación, emprendió una acción de tutela contra el Instituto Nacional de Salud por discriminarlo e impedirle el procedimiento por su condición sexual.

El estudiante de derecho relató:

“Fui a un banco de sangre en Cali con mi novio, al que llamaron diciéndole que necesitaba donantes, el 21 de enero de 2021 fuimos al hospital del Valle del Lili donde llenamos todos los datos y contestamos las preguntas de rigor por parte de la auxiliar de enfermería, ella nos dijo que no podíamos donar por ser una pareja homosexual. Dijimos que somos estables, monogámicos, que usamos condón, pero nos dijeron que con el simple hecho de ser una pareja homosexual que sostenía relaciones, automáticamente estábamos excluidos del proceso de donación”.

Rico aseguró en su momento que tras hacer las averiguaciones enviaron un derecho de petición, ya que consideró insólito que le negaran la donación, respuesta que consideró como homofóbica y que vulneraba sus derechos.

La posterior acción de tutela llegó a la Corte Constitucional, al despacho de la magistrada Gloria Ortiz, por lo que se le pidió al INS que respondiera sobre las modificaciones en los criterios para la aceptación o no en los procedimientos de donación de sangre. La entidad de salud confirmó que efectivamente cambiaron el lineamiento sobre la aprobación con la eliminación de la pregunta 12 del formulario.

Pero, el Instituto Nacional de Salud anexó la resolución 3212 de 2018 emitida por el ministerio, donde se expidió un lineamiento técnico para la selección de los donantes de sangre; en donde se excluye, explícitamente a los hombres que tuvieran sexo con otros hombres por estar en un mayor riesgo de contraer VIH.

Todo este proceso, según El Espectador, tendrá un fallo por parte de la Corte Constitucional donde se le exigirá al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud a modificar los lineamientos o criterios de donación de sangre por ser discriminatorios hacia la comunidad LGBTIQ+, medida que, a pesar de ya haber sido implementada, en teoría, en la práctica al parecer no es así.

Según publicó el medio, el fallo de la magistrada argumenta que las medidas estigmatizan a la comunidad LGBTIQ+, ya que la relacionan con ciertas patologías excluyendo los estudios y valoraciones científicas que han demostrado el hecho que una persona sea homosexual, trans o bisexual, no quiere decir que esté vinculado con ser portador del VIH, ya que el contagio no depende de la condición sexual, si no de otros factores, como el uso adecuado de preservativos.

