Rodolfo Hernández se refirió a la fotografía de una supeusta concentración de Federico Gutiérrez en Bucaramanga: “Las encuestas de él, son igual de falsas a esta foto”

Los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Federico 'Fico' Gutiérrez siguen lanzándose duros dardos de cara a la primera vuelta. Fotos: Colprensa.

El 11 de mayo, el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, visitó la plaza pública Luís Carlos Galán Sarmiento, en Bucaramanga; el hecho se marcó por varias particularidades, como un sector que le recriminaba una presunta alianza e inclusive la intervención del senador electo Ariel Ávila, haciendo su campaña ‘anti-Fico’ en el lugar.

Otro de los hechos que llamó la atención fue la publicación de una fotografía en la cuenta oficial de Federico Gutiérre,z en la cual se apreciaba la plaza principal de la capital de Santander a reventar, el candidato del Equipo por Colombia, además de la fotografía, publicó un mensaje de agradecimiento al departamento y a la ciudad por su recibimiento. La polémica estalló en las mismas redes, al revelarse que la fotografía publicada por ‘Fico’, pertenecería, en realidad, a una concentración convocada por el líder de Cambio Radical, German Vargas Lleras, en su campaña a la presidencia en el 2018.

Cómo era de esperarse la fotografía o el origen de la fotografía causo muchas reacciones en las redes sociales, una de ellas fue del también candidato a la presidencia pero por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández quien trino: “¡Fico es un mentiroso triple redomado! Las encuestas de él, son igual de falsas a esta foto”.

Aunque en varias cuentas también circulaban fotos donde se veía aparentemente la plaza llena, otras imágenes revelaban en las redes un público disminuido que no representaba la mitad del que se podía apreciar en los trinos de los simpatizantes de ‘Fico’.

Otro de los hechos particulares en la visita de Federico Gutiérrez a la capital del Departamento de Santander fue la pancarta reclamándole a uno de los presuntos aliados del candidato del Equipo por Colombia. “Fico, dígale a Oscar Villamizar que devuelva la finca”, en referencia a que un predio de pertenencia a un desplazado por la violencia sería ahora propiedad del congresista. Otro de los caóticos momentos fueron los choques entre fanáticos del exalcalde de Medellín y el Senador electo Ariel Ávila.

“Te llevo en la mente gonorreíta” le grita un sujeto que portaba una camiseta blanca alusiva a la campaña presidencial de Federico “Fico” Gutiérrez, mientras lo señalaba y le gritaba a Ariel Ávila que estaba presente en un evento proselitista de la campaña del candidato antioqueño.

De hecho, Ávila promueve su campaña “Dile No a Fico”, es por esto que aprovechó el evento del candidato presidencial, para hacer acto público en Bucaramanga, señalando al exsecretario de infraestructura de la gobernación de Santander, el cuál, según el senador, lideró la ponencia que promovía la modificación de la ley de garantías.

Su presencia en el evento no pasó desapercibida, varios sujetos, como se ve en el video lo insultaron y le pidieron que se fuera del lugar. Los gestores de convivencia, hasta donde se alcanza a detallar, tuvieron que intervenir para calmar los ánimos de los seguidores del candidato presidencial, y evitar que lo increparan de una manera más directa.

Sobre la presencia de Ávila en la movilización de su campaña presidencial señaló el candidato del Equipo por Colombia: “Fui solidario con Fajardo al ser víctima de guerra sucia de parte de Petro, pero lo más increíble es que ahora sea el mismo Fajardo, el que me haga la guerra sucia, enviando a Ariel, el “Anti Fico”.

El Senador electo de la Alianza Verde indicó que no fue enviado por nadie y que la campaña que está haciendo en ningún momento está desprestigiando ya que según indica, dice solamente la verdad: “Señor Federico Gutiérrez a mi no me envía nadie, solo busco la verdad y muestro pruebas. Usted está aliado con 45 clanes políticos corruptos que se han rodado a Colombia. Más bien le pregunto ¿A cambio de qué todos esos corruptos y clientelistas lo están apoyando?”.

SEGUIR LEYENDO