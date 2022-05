Gustavo Petro habló de sus conversaciones con Luis Carlos Sarmiento y otros poderosos empresarios: “Hay que democratizar el crédito”

Gustavo Petro Urrego, Candidato Presidencial por el Pacto Histórico. (Colprensa - Camila Díaz)

El candidato del Pato Histórico Gustavo Petro continua en su carrera política a pocos días de las elecciones presidenciales del 29 de mayo, en esta ocasión aprovechó una entrevista que le realizaron en la emisora La W, para señalar los planteamientos que tienen con el sector financiero, tanto como público y privado del país, ademas indicó que ya ha tenido previos acercamientos con el sector de los bancos para exponer sus ideas. “La conversación en general con sistema financiero, tanto nacional como internacional, se ha dado en torno a una reforma financiera en Colombia”, señaló Petro.

Concretamente el candidato ha tenido recientes acercamientos con el multimillonario y empresario Luis Carlos Sarmiento para hablar de ideas económicas, el candidato del Pacto Histórico mencionó que ya había tenido en el pasado acercamientos con el reconocido empresario para financiar proyectos para la capital de la República.

“Hablar con Luis Carlos Sarmiento no es que sea un hecho extraordinario para mí, lo que debe quedar subrayado es que jamás doblegaría el interés público a un interés particular poderoso. He hablado con muchos banqueros”, mencionó el candidato Petro a los micrófonos de la emisora radial.

Gustavo indicó que para que se genere un avance en la economía del país se debe ‘democratizar el crédito’, y explicó: “significa mas banca cooperativa, mas banca pública y mas banca privada de lo que hoy hay”.

El candidato del Pacto Histórico ha indicado que el único objetivo de las diferentes reuniones con banqueros importantes ha sido para exponer su idea de economía para un eventual Gobierno?: “Hay una propuesta sobre la mesa y tiene que ver con: fortalecer la banca pública, el Banco Agrario, volverlo industrial y urbano para la economía popular; fortalecer el sistema cooperativo de crédito, invitar más bancos digitales con costos inferiores a los que se tienen en la banca tradicional para que sea más económico acceder a los servicios financieros y, finalmente, lograr que millones de colombianos puedan llegar al crédito para emprender, tanto en el campo como en la ciudad”.

Uno de los aspectos que resaltó Petro fue la importancia de brindar un apoyo crediticio a las personas que recurren a prestamistas informales: “Necesitamos reemplazar el sistema de ‘paga diario o gota a gota’ al veinte porciento de interés qué es el que tiene la economía popular porque la destruye, no la deja empoderarse y segundo es un sistema de la mafia que controla población, si nosotros logramos que el sistema financiero público y privado llegue allí, estamos quitándole el poder a esas mafias y empoderando la economía popular sobre todo en cabeza de la mujer emprendedora del barrio en Colombia”.

El candidato del Pacto Histórico es una de las principales figuras de estas elecciones presidenciales, tanto que esta liderando la intención de voto e inclusive espera poder llegar a ganar las elecciones en la primera vuelta.

