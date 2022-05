“ ¡Dejen el país en paz!”, Margarita Rosa de Francisco critica a los expresidentes por su participación política

Margarita Rosa de Francisco protagonizó la primera versión de Café con aroma de mujer. (Foto: Instagram)

Falta menos de un mes para las elecciones presidenciales y los candidatos han consolidado sus alianzas con los diferentes movimientos sociales, partidos políticos y expresidente de la Colombia. Una de las que más reacciones generó fue la del Partido Liberal, en cabeza de César Gaviria, con Federico Gutiérrez, pese a las conversaciones que mantuvo con Gustavo Petro.

Pues bien, este 1 de mayo la actriz, presentadora y columnista Margarita Rosa de Francisco, quien ha dejado claro su apoyo al representante del Paco Histórico, criticó a los expresidentes y pidió que no participen más en política.

“Háblenme de un expresidente que no sea ave de mal agüero en cualquier campaña. En serio, ¿por qué no se retiran? Ya gobernaron (mal). ¿Qué más quieren?”, escribió en su cuenta oficial de Twitter donde ha recibido más de 3 mil me gusta y 1.029 compartidas.

El comentario no quedó ahí, pues minutos después recordó que los expresidentes reciben pensión y que esto debería ser suficiente para que no continúen en política: “Se me olvidó esto: tienen pensión vitalicia. ¿Qué más quieren? ¡Dejen el país en paz!”, ratificó su postura la presentadora.

Algunos internautas estuvieron a favor de Margarita Rosa mediante comentarios como: “Urgidos por mantener sus privilegios”, “Pensión vitalicia y toda una vida devolver favores”, “Total, dejen el país en paz”, “Ese es el problema”.

Hubo quienes cuestionaron su postura y le recordaron que el Pacto Histórico también había pedido ayuda de los expresidentes: “Esos expresidentes de los cuales el Pacto anhela que estén con ellos?”, “No creo que Petro si llega se retire”, “Se le olvido que Petro recibe salario de senador sin trabajar”.

Pese a las criticas, la famosa a dicho una y otra vez que seguirá firme con sus creencias. La semana pasada, por ejemplo, tras las confesiones de algunos miembros de la cúpula militar ante la JEP, trinó:

“Después de oír las confesiones de los militares en la JEP me queda muy berraco no apoyar el Pacto Histórico. ¿A qué candidatos se les puede creer que están comprometidos a intentar parar las masacres? Los falsos positivos continúan produciéndose”.

Margarita Rosa de Francisco no ha sido la única que ha lanzado palabras contra los expresidentes tras el apoyo del Partido Liberal al candidato del Equipo por Colombia. Luego que de que César Gaviria hiciera pública su decisión desde el municipio de Espinal, Tolima, Petro expuso las que considera son las razones por las que el expresidente supuestamente decidió apoyar a Gutiérrez. Según el candidato del Pacto, esta adhesión la hizo el líder liberal tratando de buscar beneficios para Simón Gaviria, su hijo, quien también está involucrado en la política.

“Ahí ven al presidente del Partido Liberal dirigiendo todo un partido en Colombia con una historia de siglo y medio y todo lo que le preocupa es Simoncito. Va a quedar el Gobierno en manos de Duque dos, pero si Duque dos le da un puesto a simoncito, pues qué, ya”, dijo Petro.

En los últimos meses se ha especulado que César Gaviria estaría basando las decisiones de todo el Partido Liberal teniendo en cuenta lo que le convendría a él y su familia. Así las cosas, se ha dicho que el líder de ‘los rojos’ estaría tratando asegurar un puesto en el gabinete ministerial o en alguna cancillería para su hijo.

