Propietarios de apartamentos VIS en Antioquia reclaman por edificios inconclusos

Tomado de la página Obrasdé, esta sería la idea que le vendieron a los propietarios del proyecto Andalucía en Caldas, Antioquia, pero, la realidad sería otra.

La empresa Obrasdé Desarrollador Inmobiliario, es la firma responsable del proyecto Andalucía, una obra que se ubica en el barrio con nombre homónimo, del municipio Caldas, en el departamento de Antioquia. Según se puede ver en la descripción del proyecto, en total se construirán 6 torres, con “amplias zonas comunes dotadas de varios servicios y espacios de recreación. Zona húmeda con piscina, turco, jacuzzi, gimnasio cubierto y al aire libre, juegos infantiles, cancha de uso múltiple, salón social para fiestas y eventos, zona BBQ, pista de triciclos y portería 24 horas”.

Pero, según El Colombiano, uno de los propietarios de un apartamento, asegura que el proyecto está en un “total abandono”; de las 6 torres solamente se construyeron cuatro, la quinta está a medio construir y la sexta no existe. Revisando lo que dice Obrasdé, la torre 6 se entregaría aproximadamente en la segunda semana del 2022 o segundo semestre (la publicación está con siglas y aunque la página reseña que fue recientemente actualizada no aclara este punto), además, no tiene especificado cual es el avance del proyecto.

Según denuncian los propietarios, en las torres entregadas no están terminadas las áreas comunes, ni las zonas verdes, ni tampoco los cuartos de servicio. Agregan, que tampoco se dotaron con elementos de protección como alarmas, extintores o iluminación, en algunas zonas. Las “Viviendas de Interés Social”, VIS, tenían un costo de 117 millones de pesos, en 2017, según el brochure del proyecto, hay dos tipos de apartamentos: el “Tipo 1″, consta de 50,13 metros cuadrados, consta de 2 alcobas, balcón, sala - comedor, cocina, cuarto de ropas y 2 baños; el “Tipo 2″ es de 54,23 metros cuadrados, y a diferencia del “Tipo 1″ la habitación principal tiene vestier y hay un espacio que puede ser estudio u otra alcoba.

El otro proyecto denunciado, también de “Vivienda de Interés Social”, se llama Álamos de Belverde, que se ubica en el municipio de Bello, también de Antioquia, el cual también fue desarrollado por la firma Obrasdé.

Para este proyecto, la empresa no tiene ninguna publicación o descripción; pero, según uno de los propietarios, la promesa era que se construirían 3 torres, de las cuales solo se entregó una. Según denuncia el medio anteriormente señalado, la segunda torre la entregaron con casi 4 años de retraso y la tercera con una demora de año y medio. Allí, además del problema con las zonas comunes, los acabados no son de calidad, ni tampoco los que se habían prometido.

Precisamente en enero del año pasado, los propietarios de este proyecto hicieron una protesta pacífica, donde denunciaban que la promesa era, que el proyecto se entregaría totalmente en enero de 2019, pero, para ese momento solo se había habilitado una de las torres, la otra iba “escasamente” el 50 % y la otra no había comenzado a construirse. Cabe resaltar que los apartamentos que se habitaron seguían siendo intervenidos en la parte estructural.

Estos incumplimientos están afectando, también, a la empresa Contex Constructura, ya que son asociados en estos proyectos; de hecho, se había denunciado que las dos firmas le enviaban a los propietarios cartas de cobro jurídico a los residentes, durante la contingencia que derivó en confinamientos, las cuales no se podían pagar, por que los incumplimientos de las obras hicieron que varios propietarios perdieran los subsidios de las cajas de compensación, sumado a que algunos se quedaron sin trabajo.

Además, otra de las quejas de los propietarios, es que algunos de ellos ya pagaron los apartamentos y a pesar de esto, no les han entregado las escrituras.

