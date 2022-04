‘Fico no me gana a mí solo”: Rodolfo Hernández

"Cuando Fico estaba solo, yo lo triplicaba. Le tocó hacer gavilla" Rodolfo Hernández, candidato presidencial. Fotos: Colprensa.

Luego de la oficialización del aval político a la campaña presidencial del candidato Federico Gutiérrez por parte del partido Liberal en cabeza de César Gaviria, diferentes candidatos y figuras políticas salieron a referirse al hecho, uno de ellos fue el ingeniero Rodolfo Hernández quién aprovechó una entrevista realizada en la emisora radial La W para hacer duros señalamientos contra el expresidente Gaviria y señalar que el candidato del Equipo por Colombia no podría ganarle solo.

El candidato presidencial por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, señaló que el líder del partido Liberal César Gaviria: “es un descarado, ¿Cómo así? que hace ‘treinta y pico’ de años generó un éxodo como en África, veintidós millones de muertos de hambre, viviendo perimetralmente, destruyó el campo, acabó con los campesinos, generó violencia y ahora se presenta como el salvador de Colombia. ¿Será que los colombianos siguen siendo idiotas útiles para votar por sus propios verdugos otra vez?”, dijo el ingeniero Hernández.

De otro presidente del que habló fue de Álvaro Uribe Vélez, quién continua con la investigación de soborno y fraude procesal. Del líder del Centro Democrático no hizo señalamientos tan fuertes como los que dirigió a César Gaviria, pero sí lo acusó de ser parte de una ‘gavilla’ en contra de él.

Lo que viene ahora en el proceso contra Álvaro Uribe

El ingeniero Hernández también hizo pronunciamientos del candidato Gutiérrez a quien señaló de no tener experiencia y no se capaz de ganarle sin tener acompañamientos políticos: “Fico no es Fico, no me gana mi solo. lo duplicó y lo sobró, siempre fue así eso no es que yo me lo inventé. Fico no ha trabajado, no tiene experiencia, toda la vida siempre ha sido empleado estatal, cuando estaba solo yo lo triplicaba”.

El candidato del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción señaló que el Federico Gutiérrez tuvo que recurrir a alianzas políticas para poder sumar intención de voto, así lo indicó mencionando que en contra de él los expresidentes Gaviria y Uribe, el presidente Duque, Barguil y Char, están haciendo una ‘gavilla’.

Por último señaló que sí el candidato del Equipo por Colombia está sumando muchas maquinarias a su favor debe estar negociando con ellos. “¿Qué les estará prometiendo Fico, ya empeño todo el gabinete, puestos, contratos?, eso es lo que no dicen. Y yo sigo solo, vamos a ver para donde coge el pueblo colombiano”.

Sobre el aval político Federico Gutiérrez expresó el día de ayer: “Hemos tenido una larga conversación, le agradezco al expresidente Gaviria y al Partido Liberal. Después de analizar algunas horas el documento programático sobre las transformaciones sociales, hay una gran coincidencia en lo que hemos construido en nuestro programa de gobierno”.

Otro de los que se expresó fue el líder del Pacto Histórico quién invitó a los liberales inconformes con la decisión tomada por Gaviria de añadirse a su campaña, acto que sucedió con algunos miembros de esa colectividad.

Por su parte Ariel Ávila indicó sobre la adición del expresidente a la campaña de ´Fico’: “Gaviria se lleva consigo tal vez uno de los sectores más cuestionado a la campaña de Federico Gutiérrez, por un sector del Liberalismo está con Gustavo Petro y otro pequeño sector está con Sergio Fajardo y eso no va a cambiar, acá lo que se lleva Gaviria es el logo del Liberalismo, un sector en teoría que siempre ha estado allá” señaló el Senador electo de la Alianza Verde.

