“Calma” en Bogotá por decisión de la población de no salir a estudiar y trabajar

Los bogotanos prefirieron evitarse la molestia de quedar atrapados en un trancón. EFE/Ricardo Maldonado Rozo

A propósito del primer aniversario del paro nacional de Colombia en 2021, algunos sectores sociales —como los estudiantes universitarios— decidieron adelantar una conmemoración cívica en las calles de Bogotá. Cuando se aproxima una fecha de manifestaciones, el panorama usual es encontrar filas extensas de vehículos y decenas de ciudadanos caminando kilómetros para llegar a sus casas.

La situación no era familiar para los capitalinos desde noviembre de 2019, cuando surgieron los primeros brotes de inconformidad social y el caos se apoderó de las calles. Además de las opciones limitadas para movilizarse, nadie se atrevía a hablar con sus superiores sobre trabajar y estudiar desde casa.

El panorama es distinto este 28 de abril, dos paros y una pandemia después. Si bien las manifestaciones han causado cierres viales y desvíos del transporte público, muchos de los ciudadanos de la capital no han sentido los traumatismos por una sencilla razón: los empleadores e instituciones educativas se adelantaron a la coyuntura y se trasladaron a la virtualidad como medida preventiva.

Uno de los planteles educativos que más estudiantes moviliza en la ciudad y su periferia, la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, tomó la decisión de trasladarse a la virtualidad durante los días 28 y 29 de abril.

Tras el enfrentamiento entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y unos treinta encapuchados presuntamente asociados a las disidencias de las FARC-EP, que ocurrieron el pasado miércoles en el campus, la Vicerrectoría rechazó los hechos y dio la orden de impartir clases virtuales a sus más de 33 mil estudiantes.

Una decisión similar tomaron las universidades Central y La Gran Colombia, pero solo durante la jornada académica de este jueves. Otras universidades, como Los Andes, la Javeriana y el Rosario, no hicieron cancelación de clases —en parte, porque algunas de ellas tienen programación académica dedicada al aniversario del paro—, pero recomendaron a sus docentes que la jornada sea flexible.

Con respecto a los planteles educativos de educación básica, que integran una parte considerable del tráfico capitalino en un día normal, el alcalde (e) de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, señaló que las jornadas de mañana y tarde se llevarán a cabo con normalidad, excepto si hay problemas de orden público. Los colegios privados han tomado decisiones diversas, incluyendo recorte de jornadas y el traslado total a la virtualidad durante este jueves y viernes.

Algunos servicios, como los puestos de vacunación contra covid-19, cerrarán más temprano para enviar a sus empleados a casa sin contratiempos, y teniendo en cuenta la eventualidad de que también bajará la afluencia de personas durante esta jornada de protestas.

¿Dónde podría encontrarse un trancón?

Algunos de los sitios en los que se han anunciado plantones y que seguramente afecten el curso normal del tránsito en la ciudad, son:

Carrera 50 con calle 3 (Evento cultural, a partir de las 7:00 a.m.)

Casa de la Cultura Ciudad Bolívar (Marcha y encuentro desde las 8:00 a.m.)

Plaza de Bolívar (Marcha a partir de las 8:00 a.m.), Carrera 10 con calle 27 sur (Evento cultural, a las 9:00 a.m.), Plazoleta Fundacional de Bosa (Evento cultural, a las 9:00 a.m.)

Puente de la Dignidad (Plantón desde las 9:00 a.m.)

Superintendencia de Sociedades (Plantón desde las 9:00 a.m.)

Cancillería, calle 10 # 5 - 51 (Plantón desde las 9:00 a.m.)

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Marcha desde las 9:30 a.m.)

Universidad Pedagógica Nacional (Plantón y marcha, desde las 10:00 a.m.)

Plazoleta Biblioteca Pública La Marichuela, Usme (Evento cultural, a las 10:00 a.m.)

Parque de Los Hippies (Marcha desde las 11:00 a.m.)

Parque Nacional (Marcha desde las 11:00 a.m.)

Pontificia Universidad Javeriana (Plantón a la 1:00 p.m.)

Colegio Guillermo León Valencia (Plantón a la 1:00 p.m.)

Parque Central de Fontibón (Caravana a las 2:00 p.m.),

Rotonda El Tintal - Portal Américas (Plantón, sin hora definida)

