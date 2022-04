“La gordura tiene solución, ¿pero lo hampón?”: Marbelle le dio palo a Roy Barreras

Marbelle envió duras críticas a Roy Barreras por sus comentarios contra un periodista. Fotos: Instagram (@marbelle.oficial) / Colprensa (Álvaro Tavera)

La polémica se despertó luego de que este lunes el senador electo por el Pacto Histórico, Roy Barreras, señalara al periodista Jairo Lozano por su estado físico durante un debate con María Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático, en el programa Vicky en Semana.

Los hechos se presentaron cuando el comunicador le consultó a Barreras con respecto al llamado “perdón social”, que tuvo al candidato presidencial Gustavo Petro en el ‘ojo del huracán’ en días recientes. Ante esa pregunta, el congresista respondió: “Primero, lo saludo. Se ha subido de peso, cuídese un poco, porque el sobrepeso puede causar infartos y si eso se suma a la rabia”.

Ante estas palabras, el Lozano volvió a pronunciarse: “Yo me cuido, me cuido bastante. Y me cuido también de las palabras de la gente que manda indirectazos cada nada. Téngalo en cuenta. Yo me cuido todos los días”. Barreras insistió en que sus comentarios hicieron parte de una “recomendación médica” y le pidió que estuviera “tranquilo”.

Los mensajes de Marbelle contra Roy Barreras:

Las declaraciones de Barreras se hicieron virales y, como era de esperarse, le cayeron críticas desde múltiples sectores sociales y políticos. La cantante de música popular Marbelle fue una de las personalidades en manifestarse sobre lo sucedido, pues, si bien no lo nombró directamente, utilizó calificativos como “hampón”.

“La gordura tiene solución, ¿pero lo hampón asqueroso?”, expresó la artista colombiana a través de su cuenta de Twitter.

Apenas un par de minutos después, Marbelle volvió a arremeter contra Barreras comparándolo con “Mr. Magoo”, el tradicional personaje de dibujos animados. “Que a uno le diga gordo Mister magoo… naaaaah! No hay que pararle bolas”, agregó.

En las últimas semanas, Marbelle ha sido tendencia en redes sociales por sus constantes pullas contra el Pacto Histórico, especialmente dirigidas a Gustavo Petro y Francia Márquez, fórmula presidencial y vicepresidencial de dicha coalición política.

La cantante de 42 años, por ejemplo, publicó un trino hace unos días en el que comparó el término de Petro, del “perdón social”, con una propuesta que le había hecho Márquez a ella para hacer las paces entre ambas. “Perdón social es como un abrazo ancestral”, indicó en su cuenta de Twitter. Además, la también actriz había sido acusada de racista y xenófoba al referirse a la activista como ‘King Kong’.

Marbelle, que le tiene como apodo ‘el cacas’ a Petro, no aceptó el comentario en respuesta que le hizo Márquez acerca de una reconciliación entre las dos, y aseguró que le devolvía el ‘abrazo ancestral’ que le estaba haciendo llegar. “USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente!”, sentenció por aquel entonces.

Recientemente, Barreras habló en las plataformas digitales con respecto a la visita del hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando, a la cárcel La Picota de Bogotá. Según el congresista, este hecho fue una “metida de pata”, pues argumenta que otros sectores políticos sacaron partido. “Sin duda la metida de pata de Juan Fernando Petro le hizo daño a la campaña porque la aprovecharon los de ‘Fico’, los parapolíticos que están presos son todos uribistas”, expresó.

Así mismo, el senador le pidió al hermano de Petro que pidiera perdón por lo sucedido, en un video que difundió en su Twitter: “No es justo con millones de colombianos con la ilusión del cambio. Yo le pido con respeto, humildad, pero también con énfasis al señor Juan Fernando Petro, a quien no conozco, que le pida perdón, a propósito del perdón social, a la campaña, a los dirigentes del Pacto y a los colombianos que están ilusionados con el cambio”.

