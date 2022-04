Las mejores exposiciones que puede visitar en Bogotá durante el mes de abril

Alejandro Obregón

Muchas son las actividades que, poco a poco, van retornando a la presencialidad tras dos años sin poder hacerlo. Conciertos, conferencias, lanzamientos de libros, obras de teatro y, claro, exposiciones. En este mes de abril, en el que también se podrá disfrutar de la nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro y la Feria Internacional del Libro, son varias las galerías y centro culturales que exhibirán al público distintas exposiciones de fotografía, escultura y pintura. Aquí van algunas que, desde Infobae, les sugerimos:





Claustro de San Agustín de la Universidad Nacional de Colombia

Exposición: El Testigo – Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado

Una exposición de su obra estará disponible en abril en el Claustro de San Agustín, en la Universidad Nacional de Colombia.

Una muestra antológica del reportero gráfico Jesús Abad Colorado, con curaduría de María Belén Sáez de Ibarra. Representa un punto de referencia para la comprensión, reflexión y discusión alrededor de la paz y el posconflicto en el país.

La exposición estará activa durante Semana Santa, de miércoles a domingo, entre 10:00 a.m. y 6:00 p.m., en el Claustro de San Agustín de la Universidad Nacional de Colombia. La entrada es libre, pero se exigirá carné de vacunación.





Museo Nacional de Colombia – Bogotá

Exposición: Kalimán el hombre increíble

Kalimán, la clásica historieta mexicana que se relanzó este 2019 (Foto: Especial)

Una exposición que pretende reunir a distintas generaciones, abuelos, padres e hijos en torno a un personaje que se convirtió en el héroe que todos querían ser en Colombia, durante un buen tiempo: Kalimán. La muestra está dividida en cuatro secciones: Serenidad y paciencia, Cuentos y cuenterías, La voz del héroe y ¿Qué fuerzas oscuras combatiría Kalimán hoy?. Todas pensadas con el ánimo de rescatar la faceta más humana del personaje cuyas frases se quedaron en la memoria de muchos: “Un largo camino se inicia con el primer paso”.

En el Museo Nacional de Colombia, la exposición estará disponible hasta el 17 de abril. Los niños podrán entrar gratis hasta los 5 años, de 6 a 12 años, junto a sus padres, deberán pagar una boleta de $2.000. Para los jóvenes y adultos, la boletería costará $3.000 y $4.000, respectivamente. Los adultos mayores entrarán gratis. El horario es de martes a domingo, entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m.





OjoRojo Fábrica Visual – Bogotá

Exposición: Hello, I am Kitty

(Imagen tomada de https://www.facebook.com/ojorojofabricavisua)

Este es el resultado de un diario personal que busca encontrar una nueva identidad a través del ojo en la cabeza de un disfraz. “Hello, I am Kitty” es una metáfora de lo que significa ser inmigrante. Este proyecto invita a reflexionar sobre la situación de los inmigrantes latinos en Estados Unidos, su apropiación cultural y el desarrollo de nuevas identidades en un mundo globalizado. “El fenómento de la inmigración latina es un tema cultural de apropiación social, en el que los símbolos juegan un papel integral en la generación de imágenes y auto-imagen de los latinos en una sociedad que está segregada”, reseña la Revista DC.

La exposición estará disponible hasta el 22 de abril, de martes a sábado, entre 11:00 a.m. y 6:00 p.m., en la carrera 5 # 26C - 62. La entrada es gratuita.

Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) – Bogotá

Exposición: Huellas de desaparición. Los casos de Urabá, Palacio de Justicia y Territorio Nukak

(Foto: María del Pilar Lugo)

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, estará disponible al público la exposición “Huellas de desaparición. Los casos de Urabá, Palacio de Justicia y territorio Nukak. Es el resultado de un proyecto realizado por la Comisión de la Verdad y el Forensic Architecture, agencia de investigación con sede en Goldsmiths, Universidad de Londres, desde marzo de 2019. Se trata del primer avance de hallazgos investigativos de la Comisión de la Verdad, como parte de las estrategias que han empleado para nutrir el Informe Final, que será presentado a finales de junio del 2023.

La exposición estará disponible hasta el 25 de abril, de lunes a sábado, entre 9:00 a.m. y 7:00 p.m., y los domingos entre 10:00 a.m. y 5:00 p.m. Los martes no habrá atención al público. Esto será en la calle 11 # 4 - 21 y el ingreso es gratuito para todas las personas.





Museo de Arte Moderno de Bogotá

Homenaje a Alejandro Obregón

Organizada en colaboración con los sucesores del artista, Obregón secreto es un homenaje a quien fuera uno de los artistas colombianos más importantes de la modernidad, a 30 años de su fallecimiento. La exposición es una muestra de 80 dibujos que dan cuenta de distintas etapas de la carrera artística de Obregón y está dividida en seis secciones: Bestiario, Naturaleza, Retratos, Memorabilia, Figura humana y Dibujos preparatorios. Estará disponible hasta el 29 de mayo, en la calle 24 # 6 - 00.

Sala de exposiciones Débora Arango

Centro Cultural Gabriel García Márquez

1 + 1 = 11

Se trata del resultado del encuentro entre Jeppe Skjøde Knudsen, director de arte y creador de conceptos creativos, y un vendedor de artesanías del pueblo wayúu de La Guajira. Reseña Diario Criterio, que el artista danés se interesó por la forma y la expresión de los tejidos, y surgió la idea de conectar las dos culturas e intercambiar saberes, para poder divulgar las tradiciones de esta comunidad indígena colombiana de inmensa riqueza cultural.

11 diseñadores daneses, 11 patrones y 11 artesanas del pueblo wayúu fueron parte del montaje de esta exhibición en la que cada obra está formada por una mochila wayúu y tapiz danés. La muestra está acompañada por una selección de fotografías que retratan esta cultura y su tradición con el arte textil. Estará disponible hasta el 30 de abril en la sala de exposiciones Débora Arango, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez.





