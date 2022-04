Sergio Fajardo aseguró que César Gaviria no es el liberalismo: “Hay muchas personas de espíritu liberal que están con nosotros”

Sergio Fajardo habló sobre César Gaviria y las alianzas con los liberales. Fotos: Colprensa - Camila Díaz

Sergio Fajardo continúa buscando el apoyo de diversos sectores políticos que le permitan remontar en la carrera por la presidencia de la República. Según la última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para Semana, el candidato de la Coalición Centro Esperanza todavía no ha podido despegar en la intención de voto, pues aparece cuarto con un 8,4 %.

Bajo dicho escenario, Fajardo recibió este lunes el apoyo del Nuevo Liberalismo, encabezado por el exprecandidato presidencial, Juan Manuel Galán, y fueron definidos los papeles que tendrá la colectividad en la campaña. Además de sumar a la periodista Mabel Lara, quien aspiró al Senado, el exalcalde de Medellín indicó la función de otros miembros.

En el caso de Carlos Fernando Galán, este liderará la estrategia de campaña en Bogotá junto con algunos excandidatos a la Cámara de Representantes: “Ellos saben perfectamente dónde tenemos que llegar”, explicó Fajardo. Así mismo, puntualizó que la excandidata al Senado, Sandra Borda, servirá como apoyo para el diseño de la política antidrogas y la reforma política.

Sergio Fajardo recibe el apoyo del Nuevo Liberalismo para las elecciones presidenciales. Foto: Twitter - Sergio Fajardo

La postura de Fajardo frente al Partido Liberal:

En el cierre del encuentro, Fajardo afirmó que tiene las puertas abiertas para trabajar con distintos sectores de la sociedad, enfatizando en “las ideas, los principios y la forma de hacer política” en el país. Por tal razón, su invitación extendió a los liberales, pero lejos de aquellos que incentiven el clientelismo y la corrupción, uno de los ejes sobre los cuales ha girado su campaña.

“No tengo ningún problema con las ideas liberales. Se armó una figura de confrontación con César Gaviria [director del Partido Liberal] que significa que personas como Juan Manuel Galán estén aquí, porque se salió del partido. No confundamos el partido, que es una estructura que no ha estado a la altura del país, con personas liberales que quieren aportar”.

“Hay muchas personas de ideas liberales, de espíritu liberal que están con nosotros. Descansemos un día de hablar de César Gaviria. El pueblo liberal lo convocamos, lo respetamos y muchas ideas que tenemos son ideas liberales para Colombia”, agregó Fajardo durante su intervención.

Uno de los aspectos que se ha criticado desde la opinión pública ha sido la separación de la candidata presidencial, Íngrid Betancourt, de la Coalición Centro Esperanza ad portas de que se realizaran las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, el pasado 13 de marzo. Sin embargo, más molestia generó en otros sectores políticos que esta aceptara reunirse con el expresidente Álvaro Uribe.

Fajardo también se manifestó sobre dicho encuentro, el cual no comparte: “Usted no se puede unir este momento con los significan la continuidad de un modelo de desarrollo que se agotó, y que no tiene las propuestas que el país necesita. No tiene ningún sentido en términos políticos para nosotros ese tipo de reuniones. Nosotros no la hacemos. Ella puede reunirse con quien quiera y todo el mundo habla de ella”, sentenció el candidato presidencial.

Ingrid Betancourt se reunirá con el expresidente Uribe. Fotos: Colprensa

Cabe recordar que Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, únicos congresistas electos con el aval del partido de Íngrid (Verde Oxígeno), expresaron su inconformismo días atrás por los acercamientos con el uribismo. Sobre ello, Betancourt se ha defendido argumentando que “conversar no significa aliarse” con el expresidente Uribe.

“Es hora de dejar el odio y la polarización. La tolerancia, la escucha y el diálogo son las formas para reconciliarnos. El expresidente Uribe me invita a que hablemos; lo haré con la gratitud que le tengo por la operación Jaque que permitió mi liberación y la de 14 secuestrados más”, dijo la candidata a la Presidencia recientemente.

