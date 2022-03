Revelan la verdadera razón por la que el Dibu Martínez increpó e insultó a los jugadores de la Selección Colombia en la Copa América

Jul 6, 2021 Foto del martes del arquero de Argentina, Emiliano Martínez, atajando el remate dle centrocampista de Colombia Edwin Cardona en la definición por penales. REUTERS/Ueslei Marcelino

Emiliano Martínez es recordado por muchos colombianos por aquella tanda de penales en la semifinal de la Copa América 2020 en donde logró, de alguna manera, intimidar a algunos pateadores de la Selección Colombia diciéndoles cosas o realizando gestos antes de los cobros. Una actitud que dio sus frutos ya que logró atajar tres cobros y se convirtió en la gran figura de la clasificación a la gran final del certamen.

Tras el partido y con el pasar del tiempo el portero tomó una gran relevancia dentro de la ‘Albiceleste’, sin embargo, la actitud que tomó el portero en aquella tanda de penales era una incógnita para muchos, ya que no solo logró desconcentrar a varios jugadores, sino que también, se convirtió en uno de los más criticados por los hinchas de la Selección Colombia en las redes sociales.

Ahora, ocho meses después, sería su padre, Albero Martínez, el que dio a conocer la razón del comportamiento de su hijo y reveló los detalles de lo que sucedió aquella noche en el estadio Mané Garrincha. En una entrevista en ‘¿Cómo te va?’, aseguró que su hijo estaba muy enojado con los colombianos por lo sucedido en un partido previo.

“Emi estaba muy enojado con los colombianos porque ellos le habían bailado a Muslera, quien es muy amigo. Por eso les dijo ‘a mí no me van a bailar’”, afirmó el padre del guardameta, refiriéndose a lo sucedido en el partido ante Uruguay, donde la Selección Colombia mantuvo el marcador sin goles y definió la clasificación desde lo once pasos.

Según los comentarios de su padre, el Dibu Martínez estaba seguro de que iba a atajar alguno de los penales ya que, durante su época en Arsenal, coincidió con David Ospina y Petr Cech, y ellos apostaban a quien atajaba más penales en los entrenamientos.

“Algún penal contra Colombia iba a atajar, porque en Arsenal siempre apostaban y competían atajando penales con Ospina, Cech y el resto de los arqueros”, señaló el padre del guardameta argentino. Sobre toda esta situación, el mismo Dibu Martínez se refirió en una entrevista con ESPN que son situaciones que se quedan en la cancha y aseguró que Colombia es un país hermoso.

“Es un país hermoso, tengo muchos amigos. David Ospina vino a mi matrimonio, tengo muchos amigos colombianos. Yo quiero mucho al pueblo colombiano, solo fue parte del fútbol. Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Es más, a mí me encantaría ir de vacaciones a Colombia”, afirmó el guardameta de la Selección de Argentina.

La última vez que el Dibu Martínez se enfrentó a la Selección Colombia fue en el encuentro por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. En aquel partido, que se disputó el pasado 1 de febrero del 2022, volvió a salir victorioso ya que logró mantener su arco en ceros y Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, anotó el único gol del partido.

Ahora la situación de la Selección Colombia no es la mejor, no tiene margen de error, deberá sumar seis puntos ante Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Ciudad Guayana. El equipo de Reinaldo Rueda tendrá que romper la mala racha de siete partidos sin ganar y 646 minutos sin marcar un solo gol.

