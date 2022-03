Inpec decomisó gafas con cámara a la abogada de Carlos Mattos

Cárcel La Combita, Boyacá Archivo

En la cárcel de Cómbita, en Boyacá, en medio de un operativo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) incautó unas gafas que al parecer tendrían una cámara integrada y que pretendía ingresar al penal la abogada de Carlos Mattos.

El polémico empresario del casos Hyundai, capturado y judicializado, fue recientemente trasladado de la cárcel La Picota en Bogotá a la de máxima seguridad en Boyacá.

De acuerdo con el INPEC, este tipo de elementos están prohibidos en los sitios de reclusión, estaban en poder de la defensora de Mattos.

El instituto investiga el elemento y la razón para entrarlo al penal.

Fiscalía le retiró el acuerdo al empresario Carlos Mattos

En la mañana de este 16 de marzo se supo que la Fiscalía General de la Nación retiró los dos preacuerdos que había firmado con el empresario Carlos Mattos. Uno de los recursos fue tumbado por un juez de la República, es decir, el ente acusador no lo volverá a presentar. El otro preacuerdo lo retiró la Fiscalía. De acuerdo con lo que informó W Radio, el ente acusador aseguró que no se volverá a firmar un acuerdo con Mattos y que no se presentará un principio de oportunidad. Estas conclusiones llevan a entender que el empresario sí deberá ir a juicio.

El juez encargado de revisar el preacuerdo entre Carlos Mattos y la Fiscalía concluyó que no se evaluó bien la pena contra el empresario. Aunque el documento indicaba que se tendría que cumplir con 56 meses de cárcel, el especialista destaca que debe ser mayor. Mattos está acusado de haber sobornado a jueces de la República para verse favorecido en la representación de la marca Hyundai en el país.

En enero de 2018, fue cuando la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación por presunta manipulación al sistema de reparto de procesos. El ente acusador comprobó que Mattos y su abogado habrían acordado un pago al juez Reinaldo Huertas por aproximadamente $2.000 millones de pesos (más de $580.000 dólares) para fallar a su favor.

Fue el pasado viernes cuando se presentó la primera traba. Luego de que el juez 30 de Bogotá no admitió el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y el empresario Carlos Mattos Barrero. Consideró que cuatro años y medio de prisión no eran suficientes, pues no se estaban teniendo en cuenta los agravantes. Además, consideró que no se tuvieron en cuenta aspectos importantes para garantizar la efectiva reparación de las víctimas, que en este caso son la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

En este preacuerdo se indicaba que Mattos, con el objetivo de reparar a las víctimas por los daños y perjuicios ocasionados, se comprometía a entregar la suma de 1.000.000 de dólares, de los cuales 500.000 serán enviados a la Dirección Ejecutiva de Administración judicial y el restante a la Fiscalía.

Luego de lo ocurrido ese viernes, Omar Juan Carlos Suárez, el nuevo abogado contratado para defender al empresario Carlos Mattos, solicitó una reunión con el fiscal que lleva el caso de corrupción. Mattos, a través de su nuevo defensor, le aseguró a la Fiscalía que ratificaba su compromiso para colaborar con la justicia.

