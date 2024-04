Accidente en la avenida Mutis: conductor se habría dado a la fuga y dejó a dos personas heridas

El hombre y la mujer que quedaron heridos luego de ser arrolladas por el conductor de un vehículo particular color gris - crédito Kuthor Sem/Facebook

Autoridades, conductores y motociclistas en la capital están tras la búsqueda de un conductor irresponsable que tiene a dos personas en un centro de salud, como resultado del grave accidente que sufrieron por culpa del exceso de velocidad que llevaba el vehículo particular.

De acuerdo con lo que algunos testigos han compartido en varios grupos de transportadores y motociclistas, los hechos ocurrieron pasadas las 6:30 de la mañana del lunes 29 de abril en la localidad de Engativá sobre la avenida Mutis cerca a la transversal 93.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A través de los grupos de mensajería instantánea se ha compartido el único relato que se tiene por parte de un testigo de los hechos, un motociclista que intentó perseguir al conductor del vehículo que provocó el incidente.

“Yo iba para Compensar, en la sede de Álamos. Yo iba girar a la izquierda en el semáforo que está ubicado allí, pasa un señor en un vehículo Logan color gris. No sé si el señor estaba borracho o no, pero él estaba consciente, al parecer, porque nos volteó a mirar dónde estábamos nosotros al otro costado”, inició su relato el motero.

“El señor del Logan levantó y atropelló a las personas del video y yo pensando que el señor iba a frenar cuando no, él acelero apenas cambió el semáforo. Me fui detrás del personaje y alcancé a ver que el frente del carro quedó muy dañado”, añadió el ciudadano, quien aseguró que el hombre se perdió por una de las calles aledañas a un centro comercial.

El hecho se presentó pasadas las 7:00 a.m. del lunes 29 de abril en una vía de Engativá - crédito cortesía

“El señor se pierde cerca al CC (centro comercial) Diver Plaza, porque me tocó parar y frenar en el semáforo. El señor se mete en contra vía y lastimosamente no alcancé a tomarle las placas, ya no lo vi más”, aseguró el testigo del accidente, quien guarda la esperanza en que se pueda dar con el conductor imprudente, debido a que cerró su testimonio afirmando que “en la zona y el sector hay varias cámaras de seguridad”.

En el video que se conoció del hecho (y que es bastante impresionante), se ve que uno de los afectados, y quien se dirigía en su motociclista, alcanza a llamar a su pareja sentimental para avisarle que acababa de ser víctima de un accidente, mientras una de sus extremidades inferiores está fracturada.

“Aló amor, me estrellaron estoy herido”, dijo el hombre a su compañera, mientras que otra de las personas heridas (una mujer) permaneció inconsciente mientras eran atendidos por los paramédicos que llegaron hasta el lugar para valorarlos y remitirlos hasta un centro médico.

Autoridades y transportadores siguen con la búsqueda del conductor para que responda por los daños causados a las víctimas del hecho.