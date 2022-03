Exmesero de Andrés DC echó al agua a los famosos que atendió: Marbelle, “no se ni porque la dejaron entrar”; David Beckham, “todo un señor”

Mesero habló sobre el comportamiento de algunos famosos que fueron a famosos restaurante en Bogotá. Fotos: Instagram @ davidbeckham y @marbelle.oficial

Un extrabajador de Andrés DC utilizó sus redes sociales para compartir algunas de las experiencias que vivió en el reconocido lugar, que por cierto, es muy visitado por las celebridades. En varias publicaciones en Twitter, el hombre mencionó varios famosos que estuvieron en el lugar y comentó cómo era la actitud de ellos, bien sea con los mismos meseros, las personas que se encontraban en el lugar, con los platos que les servían y hasta con la ubicación de sus mesas.

Rápidamente este joven se convirtió en tendencia en Twitter, ya que mencionó a varios nombres muy importantes dentro de la farándula colombiana e internacional. Cabe resaltar que dejó en claro que sus comentarios son de las personas que asistían al lugar y que esto no tiene que ver nada con el restaurante.

“Antes de seguir con el hilo quiero aclarar que esto se trata de las personas que tienen una influencia pública y su trato hacia las personas que los atienden, nada tiene que ver el restaurante”, afirmó el usuario cuyo nombre aparece como Marco.

Estos comentarios que escribió y del que aseguró que habrá “una segunda temporada”, se realizaron en la noche de este pasado martes 8 de marzo del 2022 y sus post lograron cerca de 23 mil ‘likes’, incluso, algunos de los nombres que mencionó, se convirtieron en tendencia en la red social.

Actores, actrices, deportistas, influenciadores, periodistas, músicos, políticos, entre otros, fueron algunos de los que mencionó en su red social. Entre los más destacados fueron el futbolista colombiano Radamel Falcao García, Lina Tejeiro, Andrés Cepeda y el fallecido Mauricio Leal, quién según el extrabajador del restaurante, estuvo allí con su hermano, Jhonier Leal.

Estos fueron algunos de los comentarios qué más dieron de qué hablar en las redes sociales:

- “Francisco Santos: Un pedante grosero, se emputo porque no había Tabasco, se burló de los meseros que lo atendían”.

- “David Beckham: Casi me desmayo cuando lo vi. Todo un señor”.

- “Jorge Alfredo Vargas (presentador de noticias) de lo peores que he atendido, es de los que dice “pero rápido para ya” no pide el favor”.

- “Juan Manuel Santos: Educado, pareciera que le tocara ser amable por obligación”

- “Julio Sánchez Cristo y su hermano: En mi top 3 de personas que peor tratan a los meseros”.

- “Andrés Cepeda: Caballero”.

- “Carlos Antonio Vélez: Hay que correrle mucho, cómo es comensal habitual entonces si algo sale mal el man llama al dueño”.

- “Falcao y su Familia: A ese man le corre educación por la sangre”.

- “Marbelle: No se ni porque la dejaron entrar jaja”.

- “Mauricio Leal (QEPD) Todo un caballero, sencillo y chistoso el man. Lastima. Ese día fue con el hermano, que también fue amable”.

“No alcanzas a ver q las figuras públicas también tenemos malos días?”

Sin embargo, a muchas personas no les gustó para nada los comentarios que hizo el antiguo trabajador de Andrés DC, por lo que criticaron lo que hizo y manifestaron incluso que “era un peligro” ir a uno de estos restaurantes y luego ser parte de los trinos del hombre, quien al parecer también es cantante.

“Qué peligro ser famoso, ir a Andrés DC y caerle mal al mesero tuitero que raja de sus clientes. Vaya uno a saber si va y le echa babas al Mandarino”, publicó una usuaria en Twitter.

Martha Isabel Bolaños, conocida por haber interpretado a la ‘Pupuchurra’ en la telenovela ‘Yo Soy Betty la Fea’, le respondió al mesero y aunque no fue nombrada entre los famosos comensales, aseguró que era una “propuesta tan inconsciente” y argumentó que las celebridades, como cualquier otra persona, también podían tener malos días.

“Acaso no alcanzas a ver q las figuras públicas también tenemos malos días? O vos pensás q por ser públicos no tenemos derecho? No podemos ir a restaurante y quieres tragar tranquilos? o vos no tenés malos días? Nos van a juzgar por un mal momento?”, afirmó.

Y agregó que, “estoy sorprendida y admirada de su decencia. Tengo tanto q aprenderles. Es hermoso como insultan, atacan, juzgan. Todo un ejemplo de lo q las figuras públicas no debemos hacer, ah perdón, no deben hacer porque verdad q yo no lo soy. A mi no me conoce nade. Gracias seres de paz”.

