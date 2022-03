Yerry Mina, blanco de críticas en Inglaterra por sus ‘mañas’: “Te rasguña o te pellizca en la espalda”

En el transcurso de esta temporada, Yerry Mina ha disputado 11 partidos con el Everton. Foto: REUTERS/Peter Powell

Al finalizar este campeonato se cumplirán cuatro años desde la llegada de Yerry Mina al Everton. Luego de brillar con la selección Colombia en el Mundial de Rusia, marcando tres goles, el defensor oriundo del Cauca fue fichado por los ‘Toffees’ a cambio de 30,25 millones de euros. La firma del contrato fue por cinco temporadas.

Desde entonces, el colombiano ha tenido ‘unas de cal y otras de arena’, pues las lesiones lo han privado de tener mayor continuidad. En la actual campaña, este ha estado ausente en más de 13 partidos por diversos problemas físicos y, de hecho, actualmente avanza para recuperarse de un inconveniente en los muslos.

Sin embargo, estando en plenas condiciones físicas, suele ser utilizado por el director técnico de turno: inició bajo el mandato del portugués Marco Silva, pasando por el italiano Carlo Ancelotti, y actualmente bajo las órdenes del exfutbolista inglés, Frank Lampard. Más allá de las dificultades, Mina ha estado presente en 11 partidos esta temporada: diez en la Premier League y uno en la FA Cup, marcando además una anotación.

Respecto a las actuaciones de Yerry Mina en el fútbol inglés se pronunció İlkay Gündoğan, una de las figuras del Manchester City. El volante alemán manifestó que el exjugador de Palmeiras e Independiente Santa Fe es uno de los defensores más difíciles a los que se ha tenido que enfrentar por la presión que ejerce sobre los rivales.

“Recuerdo a Yerry Mina del Everton, un duro central colombiano. Le gusta usar las manos en un duelo, te rasguña o te pellizca en la espalda cuando el árbitro no está mirando. Lo he visto hacerlo una o dos veces”, indicó Gündoğan en primera en entrevista con Sport Bild.

No obstante, el futbolista de la selección de Alemania aclaró que Mina no actúa de manera desleal: “Pero no lo hace de una manera sucia. Incluso te sonríe en la cara de una manera amistosa, lo que lo hace simpático y divertido. No sabía cómo pellizcar la espalda antes”.

Lo cierto es que la ausencia del defensor ‘Cafetero’ se ha sentido en la zaga del Everton, que, en la antesala de la fecha 28 de la Premier League, se encuentra a solo un punto de la zona del descenso. Los ‘Toffees’ perdieron 1-0 en su última salida contra el Manchester City y aparecen en la casilla 17 con 22 unidades. Seis victorias, cuatro empates y 14 derrotas es el balance del equipo oriundo de Liverpool, el cual deberá enderezar el rumbo de cara al tramo decisivo del torneo.

“Yerry Mina también ha sido un gran líder desde atrás, lo hemos extrañado. En el caso de Mina, probablemente lo extrañarán durante al menos otro mes, lo cual es un poco frustrante”, sostuvo Lampard en rueda de prensa sobre el tiempo de incapacidad que le resta al jugador de la selección Colombia.

No es la primera crítica que recibe Mina por su comportamiento:

A mediados de febrero, Yerry Mina fue motivo de discusión en el programa ‘La Lengua’, dirigido por el presentador Jesús Alzamora. El invitado fue el futbolista del combinado ‘Inca’, André Carrillo, quien habló sobre la victoria ante la ‘Tricolor’ en Barranquilla por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. “En Colombia nos controlaron. Yo toqué muy poco la bola. Después del partido me dijeron ‘partidazo, Carrillo’... pero en el campo me sentí aplastado. Ellos fueron mejores... igual ganamos. Era lo que necesitábamos”.

Posteriormente, el conductor de televisión le preguntó: “¿Qué antipático es Yerry Mina, no?”. A lo que Carrillo respondió: “Y eso que no le has visto. Cuando juega contra Paolo Guerrero no se corta las uñas, te las clava todo el partido”.

“Es pesado, pero es buen jugador. Esas dos torres que tienen allí (con Davinson Sánchez) son duras. Y ambos en la Premier League”, concluyó unos segundos después.

