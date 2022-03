Por qué lloraron al aire Iván Lalinde y Carolina Cruz en “Día a Día”

Iván Lalinde y Carolina Cruz protagonizaron un conmovedor momento en el programa 'Día a Día'. Foto: Instagram: @ivanlalindeg y @carolinacruzosorio

Otro momento emotivo se vivió en vivo y en directo en el programa ‘Día a Día’ del Canal Caracol. En esta ocasión los protagonistas fueron los presentadores Iván Lalinde y Carolina Cruz. El presentador del programa celebró su cumpleaños en el set y recibió varias sorpresas, incluso una que lo conmovió y esto provocó las lágrimas de su compañera.

Inicialmente en el programa el conductor del programa ‘Día a Día’, recibió una gran sorpresa, la visita de su amiga y excompañera Yaneth Waldman, quien le llevó un pastel de cumpleaños para celebrar. Los gestos y las palabras de cariño no se hicieron esperar, provocando algunas lágrimas entre los presentes. Sin embargo, sería la sorpresa de Carolina Cruz, la que generaría más emoción en el presentador.

Iván Lalinde fue sorprendido luego recibir un mensaje cumpleaños por parte de la fundación que lidera la también modelo, Carolina Cruz. Esto conmovió al presentador del programa matutino que no pudo aguantar las lágrimas y su compañera del programa, tampoco pudo contener el llanto. Este sería uno de los momentos más emotivos del programa en la semana.

Estos fueron unos de los detalles que recibió el presentador a lo largo de la transmisión, incluso, en redes sociales el programa día a día le dedicó una publicación y con una fotografía de él junto a dos pasteles de cumpleaños y le desearon un “muy ¡feliz cumpleaños!”.

Iván Lalinde y su mensaje de cumpleaños. Foto: @diaadiacaracoltv

Otro de los detalles que no pasó desapercibido para las personas es que Iván Lalinde reveló su edad, algo que no concuerda con la que aparecía en ‘Wikipedia’. Según el presentador, no le gusta hacer enormes celebraciones en este día, sin embargo, en el programa decidieron sorprenderlo con varios detalles y obsequios.

Lalinde ya lleva más de 20 años en la industria de la televisión y es recordado por haber estado presente en varios programas, como es el caso del ‘Precio es Correcto’, otro de los programas que emitía ‘Caracol Televisión’ al medio día. Este 3 de marzo, el presentador nacido en Medellín celebró su cumpleaños número 49 en el programa ‘Día a Día’, el cual lleva conduciendo hace algunos meses en compañía de Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carolina Soto.

De acuerdo con Wikipedia, el presentador antioqueño nació en el año de 1978 y estaría celebrando su cumpleaños 44. Algo que no es cierto y fue desmentido por el mismo Iván Lalinde. Sin embargo, esta no es la única celebridad que tiene mal su cumpleaños en esta página web.

Iván Lalinde lloró al recordar a Lina Marulanda

Han pasado más de 12 años desde que la presentadora Lina Marulanda se quitó la vida al lanzarse de un sexto piso de un edificio en Bogotá. En su entrevista con ‘Suso el Paspi’, Iván Lalinde recordó a su excompañera y amiga cercana... no pudo contener las lágrimas al hablar de ella.

“Ella, era mi parcera y mi compañía en noches de conversar, de tomarnos unos tragos y de fumarnos 20 mil cajetillas de cigarrillos, de llamarnos en la noche y hablar a toda hora, pero también de enviarnos mensajes de texto porque en ese tiempo no había WhatsApp ¡Me hace mucha falta, mucha!”. afirmó el presentador de ‘Día a Día’.

y agregó, “me gusta que pongan el tema porque es algo a lo que tenemos que pararle bolas. Lina, por ejemplo, se fue en medio de una depresión ¿Por qué lo hizo y por qué tomó esa decisión?, solo ella sabrá, pero quienes quedamos acá debemos aprender que tenemos que estar muy atentos a eso. A mí Lina me llamó mucho la noche anterior a irse (suicidarse), porque nosotros quedamos de vernos ese miércoles (...) después me habló para decirme que no podía ir a almorzar conmigo porque tenía que hacer una vuelta con el papá, entonces yo me enojé y le dije: ‘flaca, ahí estás vos pintada y le tiré el teléfono’. Ya por la noche empezó a marcarme, pero yo dije que no le iba a parar bolas y al otro día, cuando estaba en mi negocio picando fresas y moras, me llamaron para decirme lo que pasó y yo no podía creerlo”.

