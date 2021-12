¿Iván Lalinde se va de nuevo de la televisión? Envió emotivo mensaje a sus compañeros de ‘Día a día’

Foto: Instagram @ivanlalindeg

‘Día a día’ es uno de los programas más populares de la televisión nacional, entre otras cosas, porque son más de 20 años los que lleva acompañando las mañanas de los colombianos, motivo por el cual sus presentadores fueron elegidos como la portada de ‘15 minutos’, una conocida revista de farándula colombiana.

En dicha publicación, correspondiente a la edición de diciembre, se aseguró que entre el equipo de trabajo del magazín de Caracol Televisión todo anda de maravilla y se sienten “como una familia”, por eso aprovecharon para mencionar los retos que superaron juntos durante este 2021.

De igual manera, Iván Lalinde confirmó el buen momento por el cual atraviesan él y sus compañeros al referirse a esta publicación a través de sus redes sociales, con un emotivo mensaje que dejó al descubierto el amor que tiene por el proyecto.

“¡Gracias! ¿Saben?, todos los días me levanto y doy gracias a la vida por la vida misma, pero también doy gracias por este combo que me ha recibido muy bien. Así como ustedes lo ven en pantalla, como lo pueden ver en la edición navideña de 15 minutos, esta es una familia bonachona, cariñosa y real. Aquí nos equivocamos, nos reímos, la embarramos, la pasamos bueno, y la vida sigue ¡Esto es un parche!, y doy gracias a la vida porque así han sido todos mis equipos de trabajo, ¡¡todos!!”, aseguró el antioqueño de 43 años en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, estas palabras dejaron múltiples interpretaciones entre los seguidores de ‘Día a día’, pues aunque la gran mayoría considera que el comentario hace parte de las reflexiones que suele hacer cada persona amtes de finalizar el año, otros piensan que se trata de una anticipada despedida y así se lo hicieron saber en las respuestas a su posteo.

“Hermoso mensaje y ojalá siga siendo así, no quiero pensar que te vas”, “ojalá te dejen en el programa para siempre, me ha encantado verte allí”, “por favor no te vayas, complementas el equipo muy bien” y “todos juntos serían un hit”; fueron algunos de las reacciones que desató Iván Lalinde.

Cabe mencionar que el presentador paisa llegó a ‘Día a día’ hace pocos meses como reemplazo de Carlos Calero, quien se ausentó temporalmente de este set de grabación para hacer parte de la octava temporada de ‘Yo me llamo’, programa que conduce junto a la modelo Melina Ramírez. Además, tras su salida también se unió al equipo el chef Juan Diego Vanegas.

Y aunque la recepción del público espectador ha sido buena con los viejos conocidos que ‘fichó’ Caracol Televisión para su matutino, todavía no se ha confirmado si cuando se acabe el show de imitaciones más visto en las noches y su presentador estrella regrese a sus antiguas labores, este seguirá en compañía de Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Vanegas y Lalinde, o si estos últimos quedarán por fuera de los planes del canal para 2022.

No obstante, se presume que ambos continuarán en el programa y sería esta la manera de hacer frente a ‘Buen día Colombia’, la apuesta de RCN Televisión con la que se disputan la audiencia de los lunes a viernes en la mañana y que, además, cuenta con decenas de nombres destacados entre sus conductores.

Es clave mencionar también que Iván es uno de los periodistas y presentadores más reconocidos en Colombia, gracias a su conducción de ‘El precio es correcto’, un popular concurso que transmitió Caracol Televisión y brilló como uno de los más vistos en las tardes durante varios años, y del cual muchos han pedido su regreso.