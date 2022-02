Registraduría avaló una vez más las firmas para revocar a Daniel Quintero

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Este lunes 14 de febrero la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó por tercera vez que las firmas que fueron entregadas para dar inicio al proceso revocatorio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, son válidas. La noticia se dio después de que se conociera el informe técnico de la entidad en el que se determinó que la revocatoria seguiría en pie.

La suspensión del proceso en contra del alcalde se dio el pasado 23 de enero, cuando un juez de ejecución de penas de Bogotá ordenó la acción judicial debido a que el movimiento de Daniel Quintero, Independientes, no había podido acceder a las firmas.

A su vez, esta nueva verificación se registró por la tutela que interpuso el alcalde, quien alega que más de 30.000 firmas de su proceso serían fraudulentas. Sin embargo, con el nuevo aval, la entidad aseguró que descartó solo 361 firmas, dejando 132.547, las cuales cumplen con la cantidad mínima para convocar a los ciudadanos a las urnas y decidir si el mandatario se debe retirar o no del cargo.

En total se registraron 3′836.985 firmas para iniciar el proceso en contra del alcalde la capital antioqueña. La Registraduría determinó que 3.728 son ilegibles, 510 tienen el encabezado incompleto, en 1.549 las fechas no coindicen, 69.937 no están en el censo registrado y 21.927 no corresponden las rúbricas con el nombre. De esta forma, quedarían 132.547 firmas válidas para dar vía libre a la revocatoria.

A pesar de esta tercera revisión, el proceso para retirar al alcalde del cargo no se puede realizar hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emita su concepto sobre las cuentas, las cuales presentan supuestas irregularidades. En el caso de que el CNE determine que la revocatoria podrá reanudarse, se hará el debido llamado a las urnas de los ciudadanos de Medellín.

Con respecto a la percepción que tienen los medellinenses frente a la gestión de Quintero, a finales de octubre se publicaron los resultados de la encuesta Invamer, en la que se puede ver que el mandatario medellinense no es muy bien visto.

Quintero tiene una aprobación del 56 % y el 38 % no está de acuerdo con su gestión. Apenas más de la mitad de los ciudadanos de la ciudad lo aprueban, aunque esta cifra es más alta que la anterior, pues su gestión de agosto fue mucho más baja (46 %). De hecho, los resultados del sondeo anterior lo convirtieron en el primer alcalde en ser desaprobado mayoritariamente en la capital de Antioquia tras 27 años de encuestas.

Es de mencionar que los meses en los que se cuestionó a los ciudadanos corresponden a los mismos en los que se adelantó la recolección de firmas del proceso revocatorio.

Procuraduría abre otras tres investigaciones preliminares contra Daniel Quintero

La Procuraduría General de la Nación informó que abrió tres investigaciones preliminares contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Estas se le suman a la indagación que empezó la semana pasada por presunta censura a la prensa.

La primera investigación está relacionada con el viaje que hizo el alcalde a Miami a finales de noviembre de 2021. En ese momento, varios concejales denunciaron que Quintero había recibido una autorización para asistir al evento Smart City Expo Congress en Barcelona, España, del 15 al 18 de noviembre; sin embargo, las acciones de los dos días siguientes no habrían sido avaladas por el Concejo de Medellín.

La segunda indagación surgió por las declaraciones que brindó Quintero a través de su cuenta de Twitter, en donde mencionó al Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (Sinpro) el pasado 3 de octubre de 2021, mostrando su desacuerdo con una petición del gremio. “Sinvergüenza Sinpro pide que contratistas no paguen por detrimento patrimonial en Hidroituango”, escribió el mandatario local en el trino.

El tercer caso se registra por las declaraciones de Quintero que involucran al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) el pasado 9 de enero de 2022. Según el auto emitido por la Procuraduría, la investigación se abrió por “las manifestaciones, aseveraciones y calificaciones que hizo el mencionado funcionario de las empresas que hacen parte del GEA, en una entrevista a un medio de comunicación el 9 de enero de 2022″.

