A la dueña de Crepes & Waffles le ofrecieron ser candidata a la vicepresidencia

El pasado domingo 6 de febrero se revelaron los resultados de La Gran Encuesta, realizada por la firma YanHaas S.A. para La FM, RCN Radio, RCN Televisión y La República. Los resultados no sorprenden a nadie pues muestran el reciente panorama político de Colombia y va aclarando el futuro de lo que serán las elecciones a presidencia.

Gustavo Petro, el Voto en Blanco y Rodolfo Hernández, comparten podio en los primeros tres lugares de la extensa lista de candidatos y les sacan ventaja a pesos pesados como Sergio Fajardo, Óscar Iván Zuluaga o Juan Manuel Galán, por este motivo el ingeniero Rodolfo habló a la FM, comentando su percepción de las encuestas y acercamientos realizados para añadir al equipo de trabajo.

El ingeniero habló sobre los acercamientos que ha intentado tener con la prima de la polémica comediante Alejandra Azcarate, Beatriz Fernández, quien es dueña de la famosa empresa Crepes & Waffles, resaltando el desempeño que ha tenido como empresaria y las aptitudes que podría tener en un puesto como lo es la vicepresidencia.

“No quiero una persona que se acomode, quiero una persona que quiera trabajar por Colombia, ojalá fuera una persona que venga del sector privado, por ejemplo, Beatriz Fernández” comentó el ex alcalde de Bucaramanga.

Pese a los acercamientos el ingeniero aseguró que no se pudo acercar personalmente a ella pero a través de intermediarios le comentó la situación actual en la que se encontraba. Hernández asegura que valoró la sinceridad con la que había tenido la respuesta por parte de la empresaria.

“Yo la llamé a ella, pero ni siquiera me pasó al teléfono, hablé con la asistente y mando razón de que estaba en pleno crecimiento de sus restaurantes en Centro América y le impedía asumir una responsabilidad como esa”, comentó el candidato presidencial resaltando la sinceridad que tuvo la empresaria Beatriz Fernández.

Rodolfo Hernández, hace entrega de más un millón ochocientos mil firmas para oficializar su candidatura a presidencia de Colombia en el 2022. (Colprensa - Sergio Acero)

También comentó al medio radial La FM, la impresión que le dejaba los resultados de las encuestas presidenciales que lo ubican junto al candidato Gustavo Petro en una hipotética segunda vuelta.

“Los colombianos están re contra cansados de escuchar a esos políticos diciendo mentiras. Históricamente, en todas las campañas todos dicen que van a hacer y mentiras no hacen nada porque son elegidos a través de una trinca que les financia y después les cobra esa financiación, exigiéndoles contratos y burocracia”, dijo a los micrófonos del medio radial el ingeniero Rodolfo Hernández.

El ingeniero habló que ha tenido acercamiento a un abogado de la costa, Samuel Azout, y negó los señalamientos que decían también se encontraba en acercamientos con el abogado Abelardo De La Espriella.

Entorno a posibles alianzas en el futuro con sectores como el Liberal, el ingeniero Hernández no se negó ni mostró distante pero sí resaltó las prioridades en otros aspectos, como lo es conseguir formula vicepresidencial: “Yo no he hablado con el doctor Cesar Gaviria, esperemos a ver que cada día con su afán, vamos a evacuar lo que es la vicepresidencia porque me esta cogiendo la tarde para poderme inscribir, y sobre todo porque yo estoy financiando la campaña con recursos propios, no he podido abrir la cuenta porque para abrir la cuenta tengo que llevar la resolución de inscripción”.

Este próximo domingo 29 de mayo se desarrollaran las elecciones presidenciales en el territorio nacional, de igual manera el domingo 13 de marzo se realizaran las elecciones por Senadores y Representantes y por las consultas para definir los candidatos que disputaran ser el próximo presidente de Colombia.

