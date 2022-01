Aumentan los rumores de un supuesto embarazo de Johanna Fadul

Los rumores sobre el presunto embarazo de la actriz colombiana Johanna Fadul aumentan con los días. En esta ocasión, fue gracias a ella y a su pareja, JuanSe Quintero, que tomaron fuerza los comentarios. En su cuenta de Instagram, Quintero escribió un una descripció que avivó la situación. “Hoy amanecimos más positivos que prueba embarazo”, señaló el también cantante al mismo tiempo en el que hizo público en el que se ve corriendo, feliz, en la playa. “Si te digo que la prueba salió negativa”, contestó Fadul. Los seguidores de ambos artistas celebraron la noticia que, aún, continúa sin ser confirmada.

Fue el pasado mes de diciembre cuando Quintero y Fadul hicieron unas fotografìas, con temática navideña. en las que manifestaron sus ganas de ser padres. “Adivinen que va a pasar en esta navidad. ¿Será q El Niño Dios mandará a la cigüeña? Ustedes que dicen. Hágame un chino, bebé”, enfatizó la actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’. Fue hace unos años cuando la familia Quintero Fadul vivió un difícil momento al perder a sus primeros dos hijos. Fadul se encontraba embarazada y, por complicaciones de salud, sus hijas fallecieron.

“Hay un riesgo muy grande que se corre en estos embarazos y es que puede existir una transfusión de sangre de un bebé a otro, nadie está exento de eso. Es algo que sencillamente pasa allá dentro en la matriz. Fui una persona más que tuvo que pasar por esta situación (...) Le reprochaba a Dios por qué había mandado a dos bebés para semejante situación, si sabía que iba a pasar eso por qué no mandó solo a un bebé”, contó la actriz que le da vida a la hija de La Diabla de la popular novela colombiana.

La actriz se encontraba embarazada de gemelas, dos niñas que llevarían por nombres Antonella y Anabella. “Tuve en mi vientre a dos angelitos, Anabella y Antonella, que son mi compañía desde el cielo. Ahora, cada vez que veo un bebé, las recuerdo con amor y aspiro a volver a vivir esa experiencia tan maravillosa”, comentó Johanna en julio del 2021.

Johanna Fadul

En el 2015, año en el que Fadul se encontraba en proceso de gestación, la pareja recibió la lamentable noticia. Era el séptimo mes de embarazo de Fadul cuando una de sus hijas presentó un derrame cerebral. A pesar del esfuerzo de los médicos para salvar la vida de los menores, ambas fallecieron. La actriz se presentó al hospital luego de que aseguró no sentir movimiento de las menores dentro de sí.

“Ellas, seres tan frágiles y a la vez tan poderosos que no tuvieron que vivir en este mundo para cumplir su propósito. Desde que decidieron escogerme como mamá y aunque terrenalmente no estén presentes, todos los días me llenan de bendiciones. Gracias hijas por regalarme el privilegio de tener dos angelitos en el cielo. Las amamos”, comentó. Johanna tiene muy presentes a sus hijas en su vida y, siempre que puede, habla de ellas. Durante el año 2020, la actriz aseguró que era difícil para ella volver a intentar quedar emmbarazada, pues, tras la pérdida, le quedaron algunas afectaciones de salud.

“Después de las pérdidas de las bebés yo no sé qué le pasó a mi sistema reproductor y el periodo no me llega”, explicó a través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram.

“Dos caritas hermosas e idénticas, unas pestañotas preciosas, la boca de mamá y aunque cerrados sus ojos eran idénticos a los de papá al igual que sus cejas. Conocerlas y bautizarlas fue lo más mágico que nos pudo pasar. Mis hijas iban a ser preciosas”, comentó la actriz.





