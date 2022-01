‘Encanto’: una niña descubre que se parece a Mirabel Madrigal y enternece con su reacción

Manu Araújo, una niña de Brasil, descubrió que se parece mucho a la protagonista de Encanto.

La exitosa película de Disney Encanto, que fue inspirada en la cultura de Colombia, ha llamado la atención de niños y grandes en todo el mundo por varias razones. Entre ellas, las pegajosas canciones compuestas por Lin-Manuel Marulanda, la complejidad de una familia con personalidades reales y la diversidad en los diseños de los personajes, que representan una amplia gama de tallas, estilos y tonos de piel.

Un ejemplo de ello se hizo viral hace unos días. Manu Araujo Marques es una niña de dos años que vive en Minas Gerais, en el sudeste de Brasil. Su mamá, Hannary Araujo, decidió grabar la reacción de la niña al ver a Mirabel por primera vez en la pantalla.

“¡Soy yo!”, dijo la niña al notar que el dibujo de la pantalla tenía piel trigueña, lentes y cabello rizado, igual que ella. Después, cuando la película muestra a Mirabel con 15 años, la pequeña Manu exclamó “¡crecí, mamá!”. La madre calificó el momento como “hermoso”.

Encontrar a una protagonista tan parecida a su hija fue una gran alegría para la madre. En declaraciones que ha dado a medios como Now This, Hannary Araujo confesó que sintió miedo de que Manu sufriera bullying por tener que usar gafas. “Con el paso de la película, cambié de parecer y vi que las princesas también usan gafas”, afirmó.

No hay nada como ver la alegría de tu hija, especialmente si se siente representada en una película de Disney. La película le mostró el verdadero significado de la representación para todo el mundo, especialmente para nuestros niños, quienes construirán un mejor futuro.

El video tiene más de 12 mil likes y fue compartido por Stephanie Beatriz, la voz de Mirabel en el doblaje original de Encanto, y por el salsero colombiano Mauro Castillo, quien interpretó al tío Félix en el doblaje original y la traducción al español latino. También ha llamado la atención de personalidades de la talla de la actriz y productora estadounidense Viola Davis, quien lo compartió con el mensaje “el poder de verte a ti misma en la historia”.

Más niños representados en <i>Encanto</i>

El caso de la pequeña Manu no es el primero. Kenso Brooks, un pequeño niño de dos años que vive en Nueva York se volvió viral cuando descubrió, emocionado, que tiene un gran parecido con el personaje de Antonio Madrigal, quien recibe el don de comunicarse con los animales durante la película. Sus padres decidieron compartir su alegría en las redes sociales; en la publicación se ve al pequeño feliz, posando junto al televisor por su parecido con Antonio.

En Twitter se difundió una entrevista al pequeño Kenso y a sus padres realizada por el programa estadounidense ‘Good Morning America’. Ellos aseguraron que es increíble la representación que ha logrado la producción de Encanto. al permitir que millones de personas se sientan identificadas con los personajes que están viendo en la pantalla. Asimismo, los padres del pequeño y otros colectivos han promovido el hashtag #RepresentationMatters’ —‘La representación importa’ en español—.

“De verdad creo que él pensó que se estaba viendo a sí mismo”, afirmó su madre, Kaheisha, según recogió la cadena ABC. “Solo se quedaba viendo la pantalla y nos regresaba a mirar a nosotros sonriendo”, destacó la progenitora de Kenso.

Cosecha de éxitos

Encanto no deja de cosechar logros: tras alcanzar el Globo de Oro a Mejor película de animación, su banda sonora ingresó al número 1 de la lista Billboard Hot 100, por delante del último álbum de la cantante británica Adele. Asimismo, la canción We don’t talk about Bruno permanece entre las canciones más escuchadas de Spotify en el mundo y su video superó las cien millones de visitas.

