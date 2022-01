‘No se habla de Bruno’: el mayor éxito musical de Disney en Estados Unidos desde 1995

© 2021 Disney. All Rights Reserved.

Encanto, la película animada de Disney inspirada en Colombia, continúa sumando logros en su lista. ‘No se habla de Bruno’, canción dedicada al personaje más misterioso de la historia de la familia Madrigal, alcanzó el cuarto puesto de la lista estadounidense Billboard Hot 100. Esto sucede por primera vez después de 26 años y luego de que el largometraje, en días pasados, se convirtiera en el ganador del galardón que lo hizo acreedor del título a mejor película de animación por parte de los prestigiosos Globo de Oro. Ya se había reportado algo similar en semanas anteriores, cuando se supo la banda sonora de la cinta había ingresado al número 1 de la lista Billboard Hot 100, por delante del último álbum de la cantante británica Adele llamado ‘30′.

‘No se habla de Bruno’ logró lo que solamente habían hecho canciones como ‘Can You Feel the Love Tonight’, en 1994, cuando fue usada para la cinta de El Rey León. El tema, de Elton Jhon, dio el precedente para que un año después, en 1995, lograra lo mismo ‘Colors of the Wind’, de Vanessa Williams, canción de la banda sonora de Pocahontas. En marzo de 1993, sin embargo, ‘A Whole New World’, de Aladdin, llegó al número uno de esa misma lista. ‘No se habla de Bruno’, además, logró destronar a ‘Let it go’, canción de Frozen que, en abril 2014, alcanzó la posición número cinco. Esta última ganó el Óscar en la categoría ‘Mejor canción original’.

El tema, producido por Lin Manuel Miranda, es interpretado por la actriz y cantante Carolina Gaitán y por su colega Mauro Castillo. Ambios han estado celebrando, a través de sus redes sociales, el reconocimiento que han logrado con su participación en ‘Encanto’. Mauro, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram y Tik Tok, cantó y bailó el tema. “De Cali pa’l mundo. Estamos de cuartos en el Hot 100″, escribió. “Hola, hola desde mi casita”, dijo antes de bailar un fragmento del coro. “We don’t talk about Bruno, no, no, no. We don’t talk about Bruno”, cantó Mauro que, además, le da vida a Félix.

Bruno, el personaje más misterioso de ‘Encanto’, es interpretado por el comediante colombiano, Alejandro Riaño. En una entrevista otorgada a Infobae Colombia, en noviembre del 2021, Riaño aseguró que Bruno dejaría una gran lección en aquellos que vieran la película. “Va a dejar un mensaje muy bonito en la historia. Es un personaje completamente misterioso pero a la vez hermoso, bello por dentro y por fuera (...) que teme por los demás”, recalcó.

“Estoy muy feliz de anunciarles que le estaré prestando mi voz a Bruno en la versión en español de la nueva película de Disney, Encanto. No se imaginan la emoción de poder ser parte de esta maravillosa película inspirada en mi amado país, Colombia”, anunció el también actor que le da vida al polémico personaje, Juanpis González, el pasado 8 de noviembre del 2021.

La canción, de acuerdo con su letra, habla del peligroso poder de Bruno: la adivinación. Es importante recordar que la cinta detalla la histora de los Madrigal, una familia que, luego de pasar por un doloroso momento, fue bendecida con dones. Todos los integrantes de esa familia cuentan con un poder, menos Mirabel, la protagonista de la cinta.

“‘Encanto’, es completamente otra narrativa, es lo que nos mantiene vivos a nosotros como colombianos, es la narrativa que nos ha hecho soñar, en la que creemos, es ese encanto que vivimos todos los colombianos, el que no nos ha dejado irnos de acá, y por el cual no queremos irnos (...) Te atrapa y no te deja ir a ninguna otra parte (...) Cuando uno llega acá, o llega gente de otro país, de una se entiende el porqué estamos tan arraigados, tan pegados a nuestra tierra, el porqué la queremos tanto, y el porqué la defendemos”, añadió Riaño en su diálogo con Infobae hace unos meses.

“Omg, omg, this is crazy. ’We Don’t talk about Bruno’ no para”, comentó Gaitán en su cuenta de Instagram. Desde hace varios días, la también actriz y ahora futura jurado del concurso de talentos musicales ‘Factor X’, ha estado compartiendo, emocionada, los logros de la canción. “Qué felicidad todo lo que está pasando con ’We Don’t talk about Bruno’. Magia pura! Besotes de Pepa Madrigal vuelan”, agregó Gaitán.

De acuerdo con la el listado, la canción dedicada a Bruno Madrigal se ubica en el cuarto puesto siendo superada por Glass Animals, y su canción ‘Heat Waves’; The Kid LAROI y Justin Bieber, con ‘Stay’; y por Adele, quien se posiciona en la primera casilla con su éxito ‘Easy on Me’. ‘We don’t talk about Bruno’ supera a Ed Sheeran y a su tema ‘Shivers’; a Kodak Black con ‘Super Gremlin’; y a Gunna Future y Young Thug con ‘Pushin P’.





