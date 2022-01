Contralor de Cartagena asegura que está en marcha un plan para atentar contra su vida

Contralor de Cartagena denuncia amenazas contra su vida por parte de un "grupo de políticos"

Rafael Castillo Fortich, actual contralor de Cartagena, denunció que un “grupo de políticos” busca acabar con su vida.

El funcionario realizó dicha acusación luego de enterarse de una reunión el pasado viernes 14 de enero en la que dicho grupo de personas había puesto “precio a su cabeza”.

En declaraciones al diario El Universal, de Cartagena, Castillo Fortich aseguró con vehemencia conocer detalles del encuentro en el que se complotó contra su vida.

Fue una reunión privada donde intervinieron varias personas oriundas de distintas zonas del departamento de Bolívar. El objeto de la reunión era organizar un atentado en contra de mi integridad. Donde se dijo que yo ‘ya estaba pago’ para que esta semana se ejecutara un atentado contra mi vida

El representante del órgano de control afirmó que el origen de las amenazas contra su vida está relacionado con la labor que desarrolla en la capital de Bolívar.

“Siempre hemos actuado bajo el amparo de la ley y de la constitución. Y bastantes debates constitucionales ante los jueces de tutela han surgido. Y que me diga cualquier contradictor político en cuál o en qué proceso he fallado. ¿Qué tutela me ha hecho revocar alguna medida de las que he tomado desde que tengo el timonel de la Contraloría? Ninguna”, aseveró Castillo Fortich en entrevista con El Universal.

Para el funcionario, su situación es una persecución criminal y política y de que fue enterado a través de un persona de su absoluta confianza, quien le confesó la empresa criminal que Castillo Fortich denunció a las autoridades policiales de Cartagena.

“Son esos los asistentes a la reunión en donde se acordó y se pagó por mi cabeza. No puedo decir la fuente ni el nombre de esas personas porque entonces interferiré en las investigaciones judiciales. Pediré ante la Policía Nacional un respaldo de seguridad con escoltas; e interpondré las denuncias respectivas en la Fiscalía”, indicó el contralor.

Sin embargo, Castillo Fortich aclaró los rumores de que la rivalidad presente entre la alcaldía de Cartagena y la Contraloría sería uno de los motivos de las amenazas contra su vida.

“Si bien es cierto que estamos investigando presuntas irregularidades en entidades distritales como el Dadis, el que tenemos intervenido desde el 13 de diciembre del año pasado, y seguiremos investigando posibles actos de corrupción, yo creería que estos autores intelectuales de un atentado en mi contra no tienen ninguna relación o vínculo con el Distrito, pero serán las autoridades las que esclarezcan todo”, aseguró el contralor.

En ese escenario de señalamientos políticos, el funcionario se desvinculó de la presidenta del Consejo, Gloria Estrada, capturada el pasado viernes por porte y tráfico de estupefacientes, un caso que provocó un escándalo nacional.

Gloria Estrada Benavides fue capturada con un kilogramo de cocaína, un arma y ocho millones de pesos.

Fortich Castillo declaró lo siguiente: “Con relación a la doctora Gloria Estrada solo puedo decir que es una situación penosa para ella, para su familia, para sus allegados, para la ciudad y para el Concejo, donde ella ejerce sus funciones. Yo en ese tema estoy como el resto de la ciudadanía y es a la expectativa del ejercicio de la ley y el resultado del juicio en su contra. Dar conceptos al respecto sería inconveniente. El beneficio de la duda y la presunción de inocencia es un derecho de todos los ciudadanos”.

El contralor aclaró que la relación con Estrada es de vecinos, dado que ambos comparten el mismo edificio en conjunto residencial. Para el funcionario, los procesos que lleva contra la corrupción en la ciudad ha incomodado a ciertos sectores, los cuales, asegura, se encuentran “golpeados” por sus actuaciones legales.

SEGUIR LEYENDO: