Video: así va la pelea entre Be, ex Desafío Súper Humanos, y su exesposa, que lo acusa de ser un mal padre

Belmer Ospina, conocido en redes sociales como Be o Belosmaki, fue participante del Desafío Súper Humanos en su versión 2018 y concursó en 2021 en la edición ‘The Box’ para quedarse con una de las capitanías de los equipos. Tras su salida, el deportista se convirtió en generador de contenido en temas deportivos y de humor junto a otros participantes como Beta Mejía y Mateo Carvajal.

Desde hace algunos días, el súper humano está en el ojo del huracán por cuenta de las declaraciones de su exesposa, Ángela Muñoz, quien a través de sus ‘InstaStories’ lo acusó de ser un mal padre, pues asegura que ha descuidado a su hija en los últimos meses y tampoco la llamó en fechas importantes como Navidad y Año Nuevo.

“Una hija merece que la llames el 24 y el 31 de diciembre y no que la bloquees de tu WhatsApp y de tu Instagram haciéndole la ley del hielo. Una hija merece que un padre esté pendiente de ella, no que le diga que tiene 1.000 mensajes y que por eso no la ha podido llamar”, fueron los primeros mensajes que escribió Muñoz en su cuenta de Instagram.

La exesposa del influenciador mencionó, además, que su hija merece que la recojan en el colegio así sea a pie cuando se llevan más de seis meses sin visitarla y no recogerla en un automóvil de alta gama solamente para hacerla parte de sus videos en redes sociales.

“Las hijas son una bendición y ven a sus padres como héroes y ellas merecen: amor, respeto y atención de sus papás. Ojalá los padres empiecen a valorar a sus hijas y las traten como princesas en la vida real y no solo para un video”, concluyó la expareja de Be.

¿Qué dijo ‘Be’ al respecto?

Por su parte, Belmer Ospina señaló que el hecho de que esté ausente en estos momentos de la vida de su hija, no lo convierte en un mal padre pues se encuentra viviendo en un país diferente.

“Si yo quise sorprender a mi hija recogiéndola en un Ferrari es porque ella en algún momento me dijo que quería manejar ese carro, que yo esté ausente porque viva en otro país eso no me hace un mal padre. Si no, ella no la pasaría tan bien cada vez que nos vemos, ¿Qué estoy ocupado? Si, ¿Qué tengo 1.000 WhatsApps? Si, mantengo trabajando y eso tampoco me hace un mal padre”, señaló el influenciador deportivo.

Sin embargo, las palabras el generador de contenido no terminaron ahí, pues a través de otra de sus ‘InstaStories’ se pronunció con otro mensaje en el que aseguró que el amor y el respeto que tiene por sus hijos no debe trascender más allá de un mal entendido que existió entre “papá e hija” y que tiene solución entre los dos.

“La relación con mis hijos es la misma que cada uno de ustedes puede tener con sus hijos, con enojos y diferencias completamente normales porque somos personas común y corrientes que vivimos el día a día. O díganme, ¿nunca han tenido un desacuerdo con su papá o con sus hijos? Estoy trabajando más fuerte que nunca para darles un mejor futuro”, expresó el vallecaucano.

Las diferentes publicaciones tanto de Be como de Ángela Muñoz han generado cientos de reacciones en las redes sociales, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar cada uno de los pronunciamientos con comentarios a favor y en contra.

“Si uno como madre escribe esto es porque es verdad, ya la señora debe estar hasta la coronilla de ese man”, “Así son, oscuridad para la casa y claridad para la calle, sólo por unos likes”, “Que mal, yo soy papá y le creo a la mamá, todo no debe ser material, lo más importante es compartir con ellos”, “Uno no está realmente ocupado para llamar a una hija que según la mamá no la ve hace 6 meses”, entre otros.

