Los deseos de las redes sociales para Gustavo Petro en el 2022

Senador y precandidato presidencial Gustavo Petro en Cartagena. Foto: Colombia Humana.

Terminó el año 2021 con una larga campaña política para las consultas y elecciones que se vivirán este 2022. Algunas personalidades no se apartaron de ese contexto en sus deseos para Año Nuevo y revivieron la polémica, en especial a favor y en contra de Gustavo Petro, quien llega liderando la intención de voto en los pronósticos anticipados.

En el 2022 será el año electoral y aumentará la campaña. El 13 de enero vence el plazo para inscripción de cédulas para asistir a las urnas el 13 de marzo en las elecciones de Congreso, cuando también se realizarán las consultas interpartidistas para la Presidencia. El 29 de marzo vence otra vez el plazo de inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales que serán, en primera vuelta, el 29 de mayo.

Así las cosas, el nuevo año sirvió a varias personalidades para expresar sus deseo políticos respecto al resultado electoral de 2022, en el que apareció principalmente el nombre de Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, por aquellos que no se apegan a sus propuestas políticas.

Uno de los que sorprendió por su deseo político fue el comentarista deportivo y periodista César Augusto Londoño, quien enumeró a través de su cuenta de Twitter las cosas que no quiere para este año, entre las que mencionó “mensajes en cadena”, “gente incumplida”, “envidia” y que concluyó políticamente con un rechazo a “Populismo Oportunismo Descaro Que gane Petro”.

Deseos políticos en año nuevo para Petro

Como era de esperarse, las reacciones fueron varias, entre quienes apoyaron sus deseos para el nuevo año, como quienes lo cuestionaron por oponerse al hasta ahora candidato más popular en las encuestas presidenciales.

Pero no fue el único comentarista deportivo que expresó sus deseos en tono político. También lo hizo Carlos Antonio Vélez, quien ha sido crítico de Petro, aunque no lo mencionó. “Feliz 2022… de todos depende q hoy sea o no la última noche vieja en libertad y la última vez que deseemos un feliz año. Que después nadie vaya a decir que no se le advirtió”, escribió en su cuenta de Twitter.

Deseos políticos en año nuevo para Petro

La exdirectora del SENA y columnista de la revista Semana, María Andrea Nieto, también le dedicó varios trinos en sus redes sociales al senador Petro durante el 31 de diciembre. “Este es el talante del candidato de la extrema izquierda que quiere ser presidente: No votó la ley para que la vacunación fuera gratuita. Vaticinó como ave de mal agüero que las vacunas fallarían. A pesar sus destructivos mensajes ya vamos en 64 millones de vacunas. Ojo con el 22″, escribió.

Deseos políticos en año nuevo para Petro

En la lista también aparecen José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, esposo de la senadora María Fernanda Cabal y quien tuvo un cruce de trinos con Petro este domingo. En su columna de opinión del pasado 30 de diciembre, también habló de las elecciones.

“En 2022 elegiremos nuevo Congreso y al sucesor de Iván Duque, y Petro, el neocomunista crecido con la victoria de Boric en Chile, amenaza con sus promesas populistas que esconden un asalto a nuestro derecho más preciado después de la vida misma: LA LIBERTAD. Por ello, mi invitación es a votar en conciencia, pensando en la preservación de la democracia y el futuro del país. De todos depende que 2022 sea, realmente, el año de prosperidad que hoy les deseo”, escribió.

En el mismo tono, la representante a la Cámara del Centro Democrático Margarita Restrepo, quien aspira nuevamente a la curul expresó sus deseos para las urnas este año: “Que no les quede la menor duda: vamos a revocar a Quintero y vamos a derrotar a Petro en las urnas. Feliz 2022″.

El activista y cantautor venezolano Juan Medici, publicó una canción para el fin de año en la que expresó sus deseos para el Año Nuevo y también dedicó unas estrofas al senador Petro y a la izquierda latinoamericana.

“Que se caiga a pedazos la izquierda allá en la Argentina. Que renuncie Alberto Fernández y presa Cristina. Que en Perú caiga Pedro Castillo que sueña con ser Chávez y que a Petro en Colombia lo aplasten en presidenciales”, cantó Medici.

SEGUIR LEYENDO: