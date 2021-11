Rodolfo Hernández invitó a Yeferson Cossio a unirse a su campaña política: “Para esto se necesitan pelotas y usted las tiene bien puestas”

Rodolfo Hernández, exalcalde colombiano. Foto: Colprensa.

La semana pasada el youtuber colombiano Yeferson Cossio fue tendencia, luego de compartir a través de sus redes sociales la cantidad de impuestos que ha tenido que pagar en el país por su trabajo. Asegura que hace las cosas al derecho para tener todo su trabajo en condiciones de ley y que el Estado en vez de ayudarlo le quita dinero cada día. Con esta última acusación mostró un pantallazo en el que se ve que de su cuenta bancaria le descontaron 2.288.000 millones de pesos en impuestos del 4x1.000, “me cobraron impuestos por pagarle impuestos”, dijo.

Tal fue el enojo del influenciador que manifestó que quería renunciar a la nacionalidad colombiana, a ver si así podía trabajar de manera honesta y sin tener que perder dinero de manera injusta para él.

“Esto le pago de impuestos al Estado, renuncio a ser colombiano, saquen sus propias conclusiones. Yo diario le pago al Estado 1.571.000 pesos. Qué ridículo”, indicó.

Además, aseguró haciendo cuentas con su contador, cada dos meses debe pagar unos 100 millones de pesos por transferencias, recibos o compras, suma que ya no puede seguir asumiendo, pues no le quedan ganancias para su vida normal.

Ante sus palabras muchas personas se manifestaron a su favor, entre esas el precandidato Rodolfo Hernández que lo invito a replantear la idea de irse del país y a unirse a su campaña para que los impuestos que se pagan sea bien administrados.

“La solución no es irse... La solución es no seguir votando por todos esos ladrones que están administrando a Colombia Yeferson la invitación que le hago es que se venga para acá y hagamos un bloque para poder derrotar a todos los ladrones”, puntualizó Hernández.

Ante la propuesta el antioqueño le manifestó al exalcalde que no esta interesado en unirse a ningún movimiento político. “Esta es mi respuesta no solo a Rodolfo, sino a varios políticos, a mi me gustaría mucho todo lo que muchos me dicen... pero suena feo y todo pero, primero, yo no soy ningún vendido y segundo ¿A mi quienes me aseguran que ustedes no son ningunos corruptos también? Ahora, sí ustedes me van ayudar con mis fundaciones y todo lo que quiero hacer, hágale firmamos un documento legal de que me van ayudar y yo me siento y los escucho y les ayudo en su campaña, lo que quieran”.

Ante la respuesta del influenciado el precandidatos presidencial respondió y señaló que no tiene ningún problema en firmar un documento para que este no sienta desconfianza alguna y que nunca ha tenido necesidad de robar.

“Llevo más de 50 años trabajando arduamente y no tengo la necesidad de robar. Mi única intención es mejorar a Colombia. Lo invito una vez más para que se una a mi campaña porque para esto se necesitan pelotas y usted las tiene bien puestas”, señaló Hernández y agregó “Usted tiene razón de desconfiar de los políticos. Le ofrezco que haga un documento con sus abogados y yo se lo firmo para mitigar esa desconfianza y para que usted tenga un respaldo legal. Invitó a todas las personas que están viendo este video a que lo etiqueten”.





