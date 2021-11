Denuncian desaparición del exjefe de las AUC Ángel Berrocal “Gocha”

Denuncia de desaparición

En horas recientes, medios de comunicación como Caracol Radio y El Heraldo reportaron la supuesta desaparición de Ángel Berrocal, alias ‘Gocha’, exjefe de las AUC. Según lo que se lee en ambos medios de comunicación, allegados del exparamilitar aseguran que no saben nada de él desde el pasado 27 de noviembre. Así como no hay pistas del paradero de Berrocal, se desconoce el lugar en el que estarían sus escoltas. Alias Gocha es desmovilizado del extinto bloque Héroes de los Montes de María, de las autodefensas. Según lo que se sabe, la última vez que se supo de ellos fue sobre el medio día.

El celular de Berrocal y sus escoltas estaría apagado, de acuerdo con lo que dicen sus familiares, y con lo que detalla El Heraldo. El GPS del vehículo donde se movilizaban, cuenta Caracol Radio, una camioneta Chevrolet LUV blanca con placas GQT de Bogotá, registró la última ubicación del carro en el municipio de Tierralta, en el sur de Córdoba. Berrocal, luego de desmovilizarse y pagar su condena en Justicia y Paz, vive Ciénaga de Oro.

Por estos días, y teniendo en cuenta su conocimiento respecto al conflicto armado, ha colaborado como voluntario para buscar en fosas los restos de quienes habrían sido víctimas de ese grupo armado al margen de la ley, específicamente, en Sincelejo y la zona rural de San Juan de Betulia, en Sucre. El Heraldo resaltó que antes de desaparecer, le dijo a su familia que se dirigía a atender una reunión en la ciudad de Montería.

De hecho, como el mismo diario lo detalló el pasado 10 de noviembre, Berrocal Doria estaría apoyando la búsqueda de la autoridades con el también exparamilitar, Luis Fernando Barreto. Al lado de los dos hombres, el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía General de la Nación reanudó las labores de búsqueda en el departamento de Sucre, en el marco de la ejecución de las labores planteadas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre el 10 y el 12 de noviembre, Berrocal Doria estuvo adelantando esas tareas en los municipios de Sincelejo, Corozal y Betulia.

En octubre del año pasado, el hombre había denunciado que la UNP no le estaba respondiendo ante su solicitud de cambiar el automóvil en el que se transportaba, pues, según él, no era seguro. “El vehículo podía andar porque no había sido un siniestro fatal. No siendo esta una respuesta seria por parte de la rentadora, incumpliendo la cláusula tercera como obligación del contratista”, se leía en la petición que hizo el nombre a la compañía de seguridad y que expuso El Heraldo.

En agosto de ese año la camioneta había sufrido golpes de seriedad luego de un accidente de tránsito. Luego del siniestro, denunció el hombre, la Dimax de color blanco tenía afectaciones en las varias de sus puertas, por lo que no cerraban correctamente. Las peticiones, para la hora de la denuncia de parte del hombre, publicada en ese diario, no había sido atendida, aunque ya habían pasado casi dos meses después del accidente. La camioneta, argumentó el hombre, no protegía su vida de la manera en la que un beneficiario del programa Justicia y Paz lo necesitaba.

Hasta la hora de publicación de esta nota, no se han reportado novedades respecto al paradero de Ángel Berrocal y sus escoltas, por lo que es una noticia en desarrollo.





