“No estoy molesta, estoy triste”: La salida de ‘Lola Beltrán’ enfrentó a los jurados de ‘Yo me llamo’

Tomado de Canal Caracol en vivo

Este sábado, la competencia estuvo muy reñida entre los aspirantes a ingresar a la escuela de imitadores. Fue tal el nivel de los participantes, que la ‘Diva’ de Colombia se mostró muy molesta con una de las eliminaciones de la noche. Al no ver a su favorita, Lola Beltrán, Amparo Grisales se enfrentó a los otros dos jurados y se retiró del escenario por su frustración y tristeza.

“No puedo creer que se le dé el chance a otros para pulir en la escuela y ella con la capacidad que demostró, porque tuvo plano un vibrato o no plano ningún vibrato y no le den la oportunidad. ¡No me parece justo!”, señaló Amparo Grisales mientras se ponía de pie y se retiraba a la sala de deliberación del jurado.

Y a su regreso expresó: “No es el gusto personal, son las cualidades que tenía ella como Lola Beltrán. Ahora, que mucha gente no la conozca que porque es un personaje mayor, es de otra época. Sé que no habían más cupos”.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Otra de las participantes que debió abandonar la competencia y regresar a su casa con la satisfacción de haber llegado hasta este punto de la competencia fue Laura Pausini, que buscó enamorar a los jurados con la canción ‘Se fue’, lo que nuevamente ratifica las palabras dichas por Amparo Grisales en uno de los episodios pasados, cuando le señalaba a una concursante que las palabras tienen poder.

“Laura no desafinaste ni una, tienes un talento maravilloso. Laura está un poco lejos el color de la voz. Lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, uno tiene que tener un don, el don del oído y poder poner las cuerdas de tal manera que pueda emitir el sonido para ello. No puedo decir nada en contra musicalmente”, agregó el maestro César Escola.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Con tres votos negativos de la ‘Diva’ de Colombia, el maestro César Escola y el cantante de música popular al tiempo, no fue una buena noche para los imitadores de Arelys Henao y Pedrito Fernández, pues en esta oportunidad sus voces no sonaban como la del original y por el contrario, aburrieron con sus presentaciones e incluso, fueron comparados con otros cantantes diferentes al que estaban representando.

“Cuando uno hace las cosas bien en toda la vida y las disfruta, parecen efímeras, duran poco, y tu canción parecía eterna de lo aburrido que fue lo que hiciste”, le recordó César Escola a Pedro Fernández.

Aunque en las presentaciones se nota que los participantes estudiaron y prepararon con mayor calidad a sus personajes, fueron estos cuatro los desafortunados que no convencieron a los exigentes jurados con sus voces.

Los cuatro nuevos aprendices de la escuela ‘Yo me llamo’

Luego de una fuerte deliberación entre los jurados, se conocieron los 4 nuevos integrantes de la escuela de imitadores de ‘Yo me llamo’. El primero en ser llamado al frente para recibir su resultado positivo de manera unánime fue Camilo Sesto con la canción ‘Amarte más no pude’.

Cabe destacar que, Amparo Grisales detalló detenidamente con su lupa, después de indicarle que se había erizado con su presentación y destacó que esta vez sí trajo los ojos azules como el personaje original.

Tomada de Canal Caracol en vivo

“Te digo que me erizaste porque vi a Camilo, escuché a Camilo y porque hiciste caso e interpretaste de una manera tan dulce, tan aterciopelado cuando canta que cuando sube esas notas, las sube que no se siente. Lo lograste con esa dulzura y más o menos estaba acá que no se me fuera a explotar y lo hiciste tan bonito, que realmente quedé muy feliz, muy erizada y me encantó”.

Llegó el turno del imitador de Bruno Mars que con su presentación de ‘Treasure’ puso de pie a los jurados para bailar su canción. Llevándose todos los comentarios positivos en los que destacaron su evolución, la personificación de su artista y el gran parecido vocalmente que tiene con el original.

“Eres de esos personajes que impactan en este programa, esos que uno dice ‘¡Wow!, pero dónde estaba escondido’, es muy brutal lo que estás haciendo, es chévere ver personajes tan comprometidos, es bacano que te lo disfrutas, que lo vives, que lo sientes, hoy fue una gran noche papá”, le puntualizó Yeison Jiménez.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Este fue el turno para que ‘El chamo de las 1000 voces’ hiciera su presentación con uno de los personajes con los que hizo su audición, escogiendo interpretar a Nacho, el reguetonero venezolano obteniendo un cupo en la escuela con su audición. Y por último Andy Montañez que se quedó con el cuarto cupo de la noche.

SEGUIR LEYENDO