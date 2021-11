Angélica Hernández, ex participante del ‘Desafío’, informó que deberá volver a prisión: “He pensado en desaparecer”

Hace poco más de un año que los seguidores de Angélica Hernández, una modelo y ex participante del programa ‘Desafío Superhumanos’, fueron sorprendidos al enterarse que la mujer fue capturada por las autoridades de Armenia, Quindío, señalada de participar en una red criminal que comercializaba drogas a través de redes sociales.

Debido al embarazo que tenía cuando privada de la libertad por la justicia colombiana, la mujer conocida como ‘Angelita Hera’ pudo recuperar su libertad en marzo pasado, para así tener a su bebé con total tranquilidad. Sin embargo, lo que pocos sabían es que aquella felicidad le duraría apenas unos meses.

De acuerdo con el más reciente pronunciamiento que hizo Hernández, a través de un video difundido en redes sociales y evidentemente desesperada, explicó que apenas su bebé cumpla los primeros seis meses ella deberá regresar a la prisión en la que estuvo por medio año, es decir, en menos de 15 días.

“Llevo días pensando qué voy a hacer con mi vida. El viernes 12 de noviembre tuve una audiencia en la cual pedí una sustitución de medida, para poder permanecer al lado de mi bebé y mis tres hijos, pues yo soy madre cabeza de hogar y ustedes saben qué tipo de mamá soy. Desafortunadamente, la justicia de nuestro país me negó la posibilidad y debo regresar al centro de reclusión el día que mi hijo cumpla seis meses porque, para ellos, es hasta ese día que un recién nacido necesita a su madre”, aseveró entre lágrimas.

Es tanto el inconformismo que la figura de las redes dice sentir con la investigación sobre su caso, que incluso admite haber pensado en escapar de las autoridades y “desaparecer”. Sin embargo, aclaró que no es una criminal y por eso ha buscado resolver el lío judicial poniendo la cara desde un principio.

De igual manera, Angélica Hernández explicó que ha “guardado silencio” porque teme por la integridad de su familia y anunció que posteriormente sus seguidores van a saber todos los detalles de lo que le ha sucedido.

“He guardado silencio porque tengo demasiado miedo por mis hijos y he visto las capacidades del poder, cómo entre jueces se tapan unos a otros y juegan con la vida de una persona. Estoy tomando fuerza para contarles en detalle todo lo que ha pasado conmigo y declaro que tengo temor por lo que pueda pasar conmigo y con mi familia (...) para mi legislación yo cometí un error pero ellos han cometido muchos otros conmigo, pero me he quedado callada y espero que con el tiempo pueda mostrar todo”, agregó.